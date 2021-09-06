/649023/برنامج-تأهيلي-وعلاجي-خاص-لمحمود-عبد-العزيز-قبل-مواجهة-أسوان

وضع الجهاز الطبي بنادي الزمالك بقيادة الدكتور محمد أسامة برنامجا تأهيليا وعلاجيا خاصا لمحمود عبد العزيز لاعب وسط الفريق، وذلك خلال المران مساء اليوم الإثنين بملعب عبد اللطيف أبو رجيلة بمقر القلعة البيضاء استعدادا لمواجهة أسوان في نصف نهائي كأس مصر.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

ويعاني عبد العزيز من إصابة خفيفة بكاحل القدم، خضع على أثرها لفحوصات طبية تحت إشراف الدكتور محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي للفريق، وخاض عبد العزيز تدريبات تأهيلية وعلاجية داخل الجيمانيزيوم .

خصص الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون فقرة تأهيلية خاصة بالكرة وبدون كرة في بداية المران مساء اليوم الإثنين بملعب عبد اللطيف أبو رجيلة .

وقسم كارتيرون اللاعبين إلى عدة مجموعات، وبدأت الفقرة بالجري حول الملعب لعدة دقائق قليلة أعقبها بعض التدريبات بالكرة وبدون كرة .

كما حرص فيرناندو مخطط الأحمال بالفريق، على توجيه بعض التعليمات للاعبين لتنفيذها في هذه الفقرة.

وكان الزمالك قد استأنف تدريباته أمس الأحد بعدما حصل الفريق على راحة لمدة أسبوع بعد الفوز ببطولة الدوري الممتاز وعقب مباراة البنك الأهلي الأخيرة في المسابقة المحلية.

نتيجة مباراة الزمالك والبنك

حسم التعادل الإيجابي مباراة الزمالك والبنك الأهلي، بنتيجة هدف مقابل هدف، في لقاء ختام الدوري المصري الممتاز، على ملعب السويس الجديد.

وتقدم الزمالك في نتيجة المباراة في الدقيقة الـ 72 عن طريق أيمن حفني بالهدف الأول، وعاد البنك بهدف التعادل في الدقيقة الـ 84 عن طريق كريم بامبو.

ليختتم نادي الزمالك منافسات الدوري المصري الممتاز برصيد 80 نقطة، ويتوج بالبطولة، بفارق اربع نقاط على وصيف الدوري النادي الاهلي.

تشكيل الزمالك أمام البنك الأهلي

حراسة المرمى : محمد أبو جبل

خط الدفاع : أحمد فتوح – محمود علاء – محمد عبد الغني – حمزة المثلوثي

خط الوسط : محمود عبد العزيز – إمام عاشور – إسلام جابر – يوسف أوباما – حميد أحداد

خط الهجوم: مروان حمدي.