/649024/جامعة-بنها-تكرم-النائب-خالد-بدوي-خلال-فاعليات-معسكر-قادة-المستقبل

كرم مركز إعداد القادة بجامعة بنها النائب الدكتور خالد بدوي، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، خلال الندوة التي ينظمها المركز بعنوان "تمكين الشباب" ضمن فعاليات اليوم الأول من معسكر "قادة المستقبل 7".

ووجه بدوي، خلال الندوة، الشكر للدكتور ناصر الجيزاوي القائم بأعمال رئيس الجامعة والدكتور تامر سمير نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور محمد أبو سالم المشرف العام على مركز إعداد القادة، والدكتور أحمد نجيب مدير المركز إعداد القادة.

وقال عضو مجلس النواب، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي منذ توليه مقاليد الحكم وهو يولى اهتماما كبيرا بتمكين الشباب، وظهر ذلك فى تمكين الشباب فى السلطة التنفيذية والتشريعية .

وأكد الدكتور خالد بدوي، أن الاهتمام بالشباب وتمكينهم في عصر الرئيس السيسي كان الأفضل، حيث تم تعيين عدد من الكوادر الشبابية في مناصب تنفيذية وحكومية كبيرة، من بينها محافظين ونواب للمحافظين ونواب للوزراء، وغيرها من المناصب الهامة في كافة المجالات والقطاعات.

وأشار إلي أن شباب مصر أخذوا المكانة التي يستحقوها بفعل قدراتهم وبفعل رؤية القيادة السياسية لهم والتي سعت لتأهيلهم قبل تمكينهم لضمان نجاحهم واستمراريتهم، موضحا أن مساعي الدولة المصرية لتمكين الشباب لم تقتصر على التمكين السياسي وإنما التمكين الأكبر تمثل في عمليات التمكين الاقتصادي والاجتماعي في مختلف المجالات وعلى مختلف الأصعدة.