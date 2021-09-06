10 أكتوبر.. مُحاكمة محمد بديع ومحمود عزت وآخرين بـ «أحداث المنصة»

/649026/10-أكتوبر--محاكمة-محمد-بديع-ومحمود-عزت-وآخرين-بـ-أحداث-المنصة

أجلت الدائرة الأولى إرهاب، المُنعقدة بمجمع محاكم طرة، اليوم الإثنين، مُحاكمة محمد بديع ومحمود عزت وآخرين في القضية المعروفة إعلاميا بـ «أحداث المنصة»، لجلسة 10 أكتوبر، وكلفت بطلب الأسطوانات المدمجة.

دوت الخليج يرصد في السطور التالية تفاصيل محاكمة محمد بديع ومحمود عزت في قضية «أحداث المنصة»

أسماء المتهمين

وجدير بالذكر أن المتهمين في القضية هم محمد بديع، والسيد محمود عزت، ومحمد البلتاجي وعمرو زكي، وأسامة يس، وصفوت حجازي، وعاصم عبد الماجد، ومحمد عفيفي، ومصطفى عبدالخالق، وحمدي مرسي شمعة، وياسر عبدالتواب، ومحمد لطفي، ومحمد جمعة، وعلي رمضان، وداوود خيرت سليمان، وعاصم أب والفتوح، وحمادة البدري، وأحمد حسن رزق، وجمال كمال، وعامر هدية، و59 آخرين.

يواجه المتهمون تولى قيادة في جماعة أسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات من ممارسة عملها.

واستمعت المحكمة لشهادة باحثة اجتماعية بوزارة الشئون الاجتماعية بعد فحصها لحالة الحدث في القضية فهد طارق.

وأشارت الباحثة إلى أن الحدث كان يقيم في منزل الأسرة في مدينة نصر مع والده ووالدته وشقيقه وشقيقته، وهو أكبر الأولاد.

ومن يقوم على الأسرة والده وشقيقه الأصغر ووالدته كانت تعمل بحضانة ولكنها تركت العمل، ودخل الأسرة 5 آلاف جنيه شهريا حصيلة عمل الرجل في ورشة ميكانيكا.

تفاصيل الاتهامات

وذكرت الباحثة أن المُتهم كان يعمل ويتعلم في الثانوية العامة، وكان يعمل مع والده في ورشته كميكانيكي، وذكرت الباحثة أن والدته أكدت على أن الحدث كان متفوقًا دراسيًا، ولكنه تعرض على بعض أصدقاء السوء، الأمر الذي جعله يدمن على المُخدرات.

والمتهمون في القضية هم محمد بديع، والسيد محمود عزت، ومحمد البلتاجي، وعمرو زكي، وأسامة يس، وصفوت حجازي، وعاصم عبد الماجد، ومحمد عفيفي، ومصطفى عبدالخالق، وحمدي مرسي شمعة، وياسر عبدالتواب، ومحمد لطفي، ومحمدجمعة، وعلي رمضان، وداود خيرت سليمان، وعاصم أبو الفتوح، وحمادة البدري، وأحمد حسن رزق، وجمال كمال، وعامر هدية، و59 آخرين.

ويواجه المتهمون تولى قيادة في جماعة أسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات من ممارسة عملها.