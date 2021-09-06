/649025/النائب-أحمد-فتحي-احتفالية-أبواب-الخير-تؤكد-حرص-الدولة-علي-تحسين-حياة-المواطن-المصري

قال النائب أحمد فتحي، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين ووكيل لجنة التضامن الإجتماعي، إن احتفالية أبواب الخير التي أقيمت بالعاصمة الإدارية الجديدة بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسى وبالتزامن مع اليوم العالمى للعمل الخيري تؤكد أن الدولة حريصة علي تحسين حياة المواطن المصري.

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وأضاف فتحي، خلا بيان له اليوم، أن هناك جهودًا ضخمة يتم تنفيذها على أرض الواقع لصالح المواطن، تحسين الاحوال المعيشية لهم عن طريق إطلاق العديد من المبادرات والبرامج الإجتماعي وذلك بالتنسيق ما بين القطاع الحكومى وغير الحكومى ومنظمات المجتمع المدني ومبادرة حياة كريمة.

ابواب الخير

وطالب وكيل لجنة التضامن الإجتماعي بالبرلمان، مؤسسات المجتمع المدني بضرورة المساهمة والمشاركة بدور أكبر في المجتمع، موضحا أن مؤسسات المجتمع المدني والأفراد لهم دور كبير في توفير الحياة الكريمة للمواطن المصري، من خلال أعمال الخير وتقديم يد العون للمحتاجين.

وشدد النائب أحمد فتحي، على ضرورة القيام بأهمية والتوعية ونشر فوائد النشاط التطوعي الخيري وإعلام الأفراد بدورهم الإيجابي الذي ينعكس علي المواطن والدولة في آن واحد.

هذا و التقى ظهر اليوم الإثنين الموافق 6 سبتمبر المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، والوفد البرلماني المرافق ، بالسيد/ وولفجانج سوبوتكا رئيس البرلمان النمساوي، في أولى فعاليات المشاركة في أعمال المؤتمر العالمي الخامس لرؤساء البرلمانات والقمة البرلمانية العالمية الأولى لمكافحة الإرهاب بفيينا.

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