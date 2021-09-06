الجمعة.. انطلاق قافلة دعوية مشتركة للأزهر والأوقاف إلى القاهرة

جدة - نرمين السيد - تنطلق القافلة الدعوية المشتركة لعلماء الأزهر والأوقاف، من مقر ديوان عام وزارة الأوقاف، يوم الجمعة المقبلة فى تمام الساعة التاسعة صباحًا، إلى محافظة القاهرة، وتضم عشرة علماء، خمسة من علماء الأزهر الشريف وخمسة من علماء الأوقاف.





ومن المقرر أن يتحدثوا جميعا بصوت واحد حول موضوع "قيمة الاحترام"، وذلك فى إطار المنهج الوسطى الذى يتبناه كل من الأزهر الشريف ووزارة الأوقاف لمحاربة الفكر المتطرف، وترسيخ القيم الأخلاقية والمبادئ الإنسانية التى دعا إليها ديننا الحنيف. يأتى ذلك فى إطار التعاون المشترك والتنسيق المستمر بين وزارة الأوقاف والأزهر الشريف، وبرعاية كريمة من فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، ووزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة.

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