الرئيس السيسي يوجه بتطوير وتحديث جميع المعاهد والمراكز البحثية

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسى، بتطوير وتحديث المعاهد والمراكز البحثية القائمة على مستوى الجمهورية، وذلك لمواكبة التطور التكنولوجى ومتطلبات المشروعات القومية الكبرى التى تقوم بها الدولة فى مجال الزراعة والتصنيع الزراعى، بالإضافة إلى تطوير الأساليب لضمان التحسين المستمر للإنتاج النباتى والحيواني.

كما وجه الرئيس السيسى، بتوسيع مجالات التعاون بين المؤسسات البحثية التابعة لوزارتى الزراعى والتعليم العالى لتشمل الاتجاهات العلمية المستجدة كالذكاء الاصطناعى والتحول الرقمى، فضلًا عن تكثيف التنسيق بين الجانبين فى وضع خطط تنفيذية علمية لتوفير أفضل سيناريوهات التعامل مع مختلف التحديات التى تواجه قطاع الزراعة.

جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسى اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، والدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى، ومحمود شعراوى وزير التنمية المحلية، والدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والسيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، واللواء أمير سيد أحمد مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمرانى، وناصر خليفة مدير المركز الوطنى لتخطيط واستخدامات أراضى الدولة.

وصرح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، بأن الاجتماع تناول "متابعة جهود تطوير وتحديث مراكز البحوث الزراعية على مستوى الجمهورية".

وتم فى هذا الإطار استعراض التنسيق المشترك لتطوير وتحقيق التكامل بين مراكز البحوث الزراعية بكلٍ من وزارتى الزراعة والتعليم العالى لصالح منظومة التنمية الزراعية على مستوى الجمهورية، بما فيها حصر وتصنيف تلك المراكز وتوفير أفضل الاليات والسبل لتحديثها، وكذلك المشروعات البحثية والتجارب العلمية المشتركة فى مختلف المجالات الزراعية، خاصةً أبحاث اللقاحات البيطرية، إلى جانب التعاون القائم بين الجانبين فى تنفيذ الحملات القومية للنهوض بالمحاصيل الاستراتيجية.