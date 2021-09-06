/649029/كواليس-نجاة-الفنانة-ميرفت-أمين-من-الموت-في-حريق-شقة-المهندسين

نقذت العناية الإلهية، ظهر اليوم الإثنين، الفنانة ميرفت أمين من الموت بعد اشتعال النيران في شقة المجاورة لها في المهندسين والتي أتضح إنه شركة دعاية وإعلان، وأسفر حريق شقة المهندسين عن وفاة موظف وإصابة 3 آخرين بسبب الأدخنة الكثيرة.

وأتضح من التحريات والتحقيقات في حريق الشقة المجاورة للفنانة مرفت أمين، تسكن في العقار المحترق ب المهندسين وفور اشتعال النيران في الشقة المجاورة لها تركت الفنانة ميرفت أمين شقتها خوفا من امتداد النيران إلى شقتها.

وأتضح من التحقيقات أن النيران اشتعلت في شركة دعاية وإعلان في ذات الطابق الذي تقطن فيه الفنانة ميرفت أمين

وفاة موظف

ونتج حريق شقة المهندسين عن وفاة موظف إثر إصابته بالاختناق كما أنقذت قوات الحماية المدنية 3 أشخاص داخل شركة الدعاية والإعلان المحترقة.

ونجحت قوات الحماية المدنية في السيطرة حريق في شركة بـ المهندسين قبل امتداد ألسنة اللهب إلى باقي العقار والسيطرة على الحريق.

واحتجزت النيران 4 موظفين قبل أن تقوم الحماية المدنية بإنقاذ 3 منهم ولكن الرابع توفى بالاختناق