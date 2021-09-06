انطلاق المرحلة الثالثة بالمحافظات لدوري مستقبل وطن للموسم الثالث فى الفترة من ٥- ٢٠ سبتمبر الجاري«فيديو»

/649031/انطلاق-المرحلة-الثالثة-بالمحافظات-لدوري-مستقبل-وطن-للموسم-الثالث-فى-الفترة-من--٥--٢٠-سبتمبر-الجاريفيديو

انطلقت المرحلة الثالثة( مرحلة المحافظات ) لدوري مستقبل وطن من الموسم الثالث في مختلف محافظات الجمهورية وتبدأ فى الفترة من ( ٥- ٢٠ ) سبتمبر 2021.

دوت الخليج يرصد انطلاق المرحلة الثالثة من دوري مستقبل وطن

دوري مستقبل وطن

ونشرت أمانة قطاع جنوب القاهرة بقيادة النائب محمد ماهر عضو مجلس النواب، فيديو لانطلاق المرحلة الثالة للدوري بالقطاع الجنوبي من المحافظة.

حزب مستقبل وطن

أولا : مواصفات الفرق المنضمة لدوري مستقبل وطن ؟

تقام البطولة بنظام خروج المغلوب أو المجموعات، ويتكون الفريق من 5لاعبين منهم حارس المرمي بالإضافة إلي ثلاثة لاعبين احتياطي ومدير فني ومدير إداري. ويشترط أن يكون سن اللاعبين المشاركين من 18- ل35 سنة ويحق لكل فريق تسجيل لاعبين اثنين فقط يتجاوز سنهم 35عام ، ولا يشترط سن معين للمدير الفني أو الإداري.

الجوائز المالية لبطولة دوري مستقبل وطن

يتم تحديد الجائزة المادية المقترحة من قبل لجنة تنظيم المحافظة ولكن يمكن تحديدها عبر المستويات المختلفة

أولا :المرحلة الثانية بمسئولية تنفيذ من أمانة المركز

- يحصل الفريق الفائز الأول علي ميدالية وكأس مع جائزة مادية 10آلاف جنيه، والثاني سيحصل علي 8 آلاف جنيه وميدالية، والثالث 5آلاف جنيه وميدالية.

ثانيا المرحلة الثالثة بمسئولية تنفيذ من أمانة المحافظة .

يحصل المركز الأول علي ميدالية وكأس بجائزة مادية مقترحة 25ألف جنيه والثاني ميدالية و20 ألف جنيه، و المركز الثالث ميدالية و15ألف جنيه. الثا المرحلة الرابعة والنهائية بمسئولية تنفيذ من الأمانة المركزية.

يحصل المركز الأول علي ميداليات بجانب درع وجائزة مادية نصف مليون جنيه والثاني يحصد ميداليات وجائزة مادية ربع مليون جنيه، والثالث سيحصل علي 150 ألف جنيه والرابع سيحصل علي شهادات تقدير .