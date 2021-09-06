/649034/وحشتيني-يأمي-رسالة-مؤثرة-من-ابنة-رجاء-الجداوي-بذكرى-ميلاد-والدتها

وجهت أميرة ابنة الفنانة القديرة رجاء الجداوي التي رحلت عن عاملنا العام الماضي متأثرة بفيروس كورونا المستجد، رسالة مؤثرة لوالدتها تزامنا مع ذكرى ميلادها الـ87، مشيرة إلى اشتياقها الكبير لها.

دوت الخليج يرصد رسالة ابنة رجاء الجداوي في ذكرى ميلادها

ابنة رجاء الجداوي تحتفل بذكرى ميلاد والدتها

نشرت ابنة رجاء الجداوي صورة تجمعها بوالدتها الراحلة عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات “انستجرام”، وعلقت عليها قائلة: “كل سنة وانت معنا بسيرتك الحلوه و بغلاوتك في قلوبنا كلنا ...بحبك يا أمي وحشتيني اوي ويارب يديم عليك نعمه حب الناس والدعاء لك ويارب يجعله دعاء مقبول، عقبال كل سنة”.

ويمر اليوم الذكرى الـ87 علي ميلاد الفنانة الكبيرة رجاء الجداوي، إذ ولدت في 6 سبتمبر عام 1934، بمحافظة الإسماعيلية.

مسيرة رجاء الجداوي الفنية

بدأت رجاء الجداوى مسيرتها عام 1958 في فيلم "غريبة"، لتثبت حضورها ويتوالي تألقها فى العديد من الأدوار السينمائية والتليفزيونية والمسرحية خلال مسيرة فنية طويلة امتدت لـ 62 عامًا من الإبداع، قدمت خلالهم ما يزيد عن 300 عمل.

جوائز حصدتها رجاء الجداوي خلال مسيرتها الفنية

حصدت الجداوي العديد من الجوائز خلال مسيرتها الفنية أهمها "وشاح سمراء القاهرة" في كرنفال بحديقة الأندلس الذي حصلت من خلاله لاحقًا على جائزة «ملكة جمال حوض البحر المتوسط».

كما فازت بلقب ملكة جمال القطر المصري عام 1958 وحازت على جائزة ملكة القطن المصري في مسابقة ثقافية باعتباره أشهر المنتجات المصرية التي كان يتم تصديرها في خمسينيات القرن العشرين، وفازت باللقب بعد نجاحها في الإجابة على سؤال حول أنواع القطن المختلفة والفرق بينها.

وفاة رجاء الجداوي

في مايو 2020 أعلن عن إصابتها بفيروس كورونا وذلك أثناء تصويرهع الحلقات الأخيرة من مسلسل لعبة النسيان، فنقلت إلى مستشفى أبو خليفة، وهو إحدى مستشفيات العزل بالإسماعيلية، وكانت قد التقطت العدوى أثناء تقديمها واجب العزاء في وفاة رجل الأعمال السعودي صالح كامل.

بقيت الجداوي تحت العلاج في المستشفى لمدة 43 يومًا، وخلال الأيام الأخيرة لها تدهورت حالتها الصحية بشكل حرج إلى أن توفيت صباح الأحد الموافق 5 يوليو 2020 عن 85 عامًا.