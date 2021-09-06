أعلنت دار الإفتاء المصرية، أن غدا الثلاثاء هو المتمم لشهر المحرم لعام ١٤٤٣ هجرية.

وأوضحت دار الإفتاء، في بيان لها، الاثنين، أن الأربعاء الثامن من سبتمبر الجاري، هو أول أيام شهر صفر.

الإفتاء: الأربعاء.. أول أيام شهر صفر

كان المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، أعلن أن هلال شهر صفر لعام ١٤٤٣، سيولد يوم الأربعاء المقبل.

اعتمد الدكتور محمد الضوينى، وكيل الأزهر الشريف، الاثنين، نتيجة الشهادة الثانوية للدور الأول للمعاهد الخارجية ‏لدول( تنزانيا- تشاد- نيجيريا- النيجر-إندونيسيا- العراق- الصومال).

وكيل الأزهر يعتمد نتيجة الدور الأول للشهادة الثانوية لمعاهد قارتي آسيا‏ وإفريقيا

وبلغت نسبة النجاح لطلاب دولة تنزانيا للقسم الأدبي 90%، بينما بلغت نسبة النجاح لطلاب دولة تشاد للقسم ‏العلمي 14% والأدبي 20%، في حين بلغت نسبة النجاح لطلاب دولة ‏نيجيريا للقسم العلمي 100% والقسم ‏الأدبي 28%، وبلغت نسبة النجاح لطلاب دولة النيجر للقسم الأدبي 50%، وأما دولة إندونيسا فبلغت نسبة ‏النجاح لطلاب القسم العلمي 100% والأدبي97%، في حين بلغت نسبة النجاح لطلاب دولة ‏العراق للقسم الأدبي ‏‏17%، بينما بلغت نسبة النجاح لطلاب دولة ‏الصومال للقسم العلمي 80%.‏

وهنأ وكيل الأزهر الطلاب الناجحين، موضحًا أنه أصبح أمامهم تحديا جديدا مع مرحلة جديدة حاسمة في بناء ‏مستقبلهم، وعليهم أن يستغلوها أفضل استغلال حتى يحققوا أهدافهم، متمنيًا لهم المزيد من التفوق والنجاح.‏

من جانبه أوضح الشيخ أحمد عبدالعظيم، رئيس الإدارة المركزية للامتحانات بقطاع المعاهد الأزهرية، أنه تقدم من السبع ‏دول 1196 طالبًا، حضر منهم 1086 طالبًا، ونجح منهم 250 طالبًا، بنسبة نجاح عامة 23%، مبينًا أن هذه ‏النسبة تأثرت بظروف جائحة كورونا وهو ما أثر بدوره على الطلاب، مؤكدًا أن الأزهر الشريف قدم للطلاب كل ‏الدعم وقام بدوره على أكمل وجه. ‏