صور.. المصريين الأحرار: رؤية 2030 تعكس الأبعاد الثلاثة للتنمية المستدامة

جدة - نرمين السيد - حضر فعاليات الندوة الدكتورة هبة تراضى واصل أمين التنظيم ورئيس اللجنة الأقتصادية بحزب المصريين الأحرار، والمهندس ماركو بطرس وكيل اللجنة الاقتصادية بالحزب.

وناقشت الندوة، الفكر التنموى المتمحور حول الشعب فلسفة الحوكمة للحزب الشيوعى الصينى، القدرة القوية على القيادة والحكم مفتاح تحديث نظام الحكم وقدرات الحكم، حراك الحزب لتحقيق السلام والتنمية للبشرية.

وبدأت الدكتورة هبة واصل، كلمة حزب المصريين الأحرار، بإرسال تحيات رئيس الحزب لقيادات الحزب الشيوعى الصينى والحضور من ممثلى الأحزاب المصرية، وأعربت عن سعادتها لتكرار المشاركة فى الندوات الهادفة للتعاون المشترك لخدمة الشعوب وتبادل الخبرات.

وقالت رئيس اللجنة الاقتصادية لحزب المصريين الأحرار، إن الصين اهتمت بالعنصر البشرى وجعلته أمام أعينها لبناء المستقبل، وعملت فى صنع قراراها على هذا الأساس وحرصت خلال خطواتها الحفاظ على زيادة ارتفاع معدل نمو الناتج المحلى الإجمالى السنوى على مدى ثلاثة عقود.

وأضافت، أن الصين قدمت نموذجًا تنمويًا خاصًا بها وعملت بنهج إدارة التنمية المستدامة، ونجد أيضًا أن الحزب الشيوعى الصينى حزب يهتم بالشباب ويشجع الابتكار ويسعى لتبادل حوكمته مع العالم، ومن ثم استطاعت الصين العمل بمحاور مهمة تحدث عنها الزملاء المشاركين فى الندوة، ولذلك الصين تسعى لتطوير ونجاح شعبها أولًا وهو سر صعودها وارتفاعها ووصولها إلى المركز الثانى عالميًا على مستوى الاقتصادى، ودعم ذلك تجربتها فى الحكم الرشيد وأسلوب الحوكمة الرشيدة والشفافية، وهو ما وضع البذرة الأولى منذ نشأة الجمهورية الجديدة.

وتابعت: "أن الزعيم الصينى شى جين بينغ سعى جادا فى مكافحة الفساد بأوجهته المختلفة وفى مختلف نواحى الحياة والضرب على المفسدين بيد من حديد مهما كان منصبه أو مكانته، وهذه الإجراءات غيرت نظرة الشرق الأوسط الى تجربة الحزب الشيوعى الصينى ودفعت كثير من الدول للسعى لنقل تلك التجربة إلى بلدانهم خصوصًا ما يتعلق بالتنمية المستدامة".

وأكدت أن الرئيس عبدالفتاح السيسى، اهتم منذ توليه بملف التنمية المستدامة وأطلق أجندته الوطنية لتعكس الخطة الاستراتيجية طويلة المدى للدولة لتحقيق مبادئ وأهداف التنمية المستدامة فى كل المجالات وتوطينها بأجهزة الدولة المصرية المختلفة، واستندت رؤية مصر 2030 على مبادئ التنمية المستدامة الشاملة والتنمية الإقليمية المتوازنة، وأن رؤية مصر تعكس الأبعاد الثلاثة للتنمية المستدامة "البعد الاقتصادى، البعد الاجتماعى، البعد البيئى".

واستطردت: "ننتهز فرصة مشاركة حزب المصريين الحرار، فى ندوة الرسالة التاريخية للحزب الشيوعى الصينى ومساهمته فى تجسيد الفكر التنموى المتمحور حول الشعب ليكون ركيزة وأساس محورى لتفعل المشاركة والتعاون مع حزبكم الموقر وبمشاركة الأحزاب المشاركين على مستوى مصر، لضخ وتبادل مهارات قوية فعالة تعد كوادر قيادية تساهم فى دفع وتحديث نظم الحكم على مستوى العالم، ومن ثم العمل سويًا بشكل تكاملى على جميع المجالات وعلى جميع الأصعدة للعمل على خطة اصلاح على نحور شامل ومن ثم الارتقاء بالشراكة الاستراتيجية الشاملة مع الصين".

ودعا حزب المصريين الأحرار، قيادات الحزب الشيوعى الصينى وممثلى الأحزاب المصرية للعمل سويًا لبناء حلقات تناقشيه لدعم البرامج والأنشطة التنموية والمشروعات القومية بالدولة، خصوصًا فى ضوء البنية التحتية الحديثة التى باتت تتمتع بها مصر والتى تتكامل مع المبادرة الصينية الحزام والطريق، وكذلك الدور المهم الذى تقوم به مصر والصين للتعاون الاقتصادى والتجارى بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، باعتبارها نموذجًا ناجحًا للتعاون الاستثمارى بين البلدين.

أشارت إلى أن استكمال خطة العمل المشتركة بين مصر والصين وبما يعزز شراكة 65 عامًا بعلاقات دبلوماسية مصرية صينية شهدت مسارًا ممتدا من التعاون والتنسيق بين البلدين فى شتى المجالات، وكذلك الاستفادة من التجربة الصينية التى تعد قصة نجاح يسعى العالم إلى دراستها بهدف الدفع بالتنمية الشاملة بهدف رفاهية الشعوب.