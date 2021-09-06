فوز 14 طالبا بجامعة الطفل بمنحة فى معهد العلوم النووى بورسيا

جدة - نرمين السيد - أعلنت أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا، فوز 14 من طلاب جامعة الطفل المتميزين فى الفيزياء، بمنحة تعليمية للتدريب فى المعهد المتحد للعلوم النووية بروسيا الاتحادية، فى الفترة من 5 إلى 12 سبتمبر الحالى.





يأتى ذلك فى إطار جهود وزارة التعليم العالى والبحث العلمى، لنشر الثقافة العلمية وتعظيم الاستفادة من الاتفاقيات العلمية الدولية، وتماشيًا مع أهداف الدولة ورؤيتها فى دعم الموهوبين واتاحة فرص حقيقية لاكتشاف ودعم الطلاب المتميزين فى شتى المجالات.

وقال الدكتور محمود صقر رئيس الأكاديمية، فى بيان أصدره اليوم الإثنين، إن الأكاديمية أعلنت فى يونيو 2020 عن مسابقة فى مجال الفيزياء لطلاب جامعة الطفل فى الفئة العمرية من 13 - 15 سنة من طلاب الجامعة، من جميع محافظات مصر، مشيرا إلى أن جائزة المسابقة كانت منحة تدريبية تقدم للأطفال المتفوقين فى المعهد المتحد للعلوم النووية كونه أحد أعظم المراكز العالمية فى الفيزياء وتطبيقاتها وكون مصر أحد الدول الأعضاء المشاركين بالمعهد.

وأوضح أنه تقدم للمسابقة 200 طالب، حيث تم وضع مناهج حديثة من قبل خبراء فى علم الفيزياء ومتخصصين فى طرق وضع المناهج من علماء جامعة الطفل، وقام المتخصصون بتدريس المناهج للطلاب عن بعد فى مدة ثلاث أشهر.

وأضاف أنه تم تصميم الامتحان التحريرى إلكترونيًا، حيث روعى فيه أن يقيس قدرات الطلاب على التفكير النقدى "Critical thinking"، وربط النظريات الفيزيائية بتطبيقاتها، وتم تصعيد 50 طالبا بناء على نتائج الأمتحان إلى المرحلة الثانية، التى شملت إجراء مقابلات شخصية على منصات إلكترونية من خلال لجان متخصصة شكلت من أعضاء اللجنة التنفيذية لجامعة الطفل للتحقق من السمات الشخصية للطالب وقدرته على التواصل بلغات أجنبية.

وبين أن المسابقة انتهت فى 10 سبتمبر 2020 بإعلان فوز 14 طالبا من الطلاب النابغين فى مجال الفيزياء بمنح ممولة بالكامل من الأكاديمية، وتهدف إلى تعريف الطلاب بمعامل الفيزياء النووية والمعهد المتحد للعلوم النووية JINR بروسيا، لافتا إلى أن الطلاب سيتعرفوا على ما تتميز به تلك المعامل من أحدث التجهيزات والتطبيقات فى مجال الفيزياء النووية، مما سيعمل على زيادة وعى الطلاب بأحدث التقنيات فى هذا المجال، بالإضافة إلى تدريبهم على بعض التجارب الحديثة لزيادة خبرتهم المعملية.

ونوه بأن هذه المسابقة تأتى ضمن الاتفاقية الموقعة بين الأكاديمية والمعهد المتحد للعلوم النووية "JINR" بروسيا، وتعد المسابقة امتدادا للتعاون بينهما، والذى يشمل تنظيم المدارس الصيفية والشتوية سنويا لطلاب الماجستير والدكتوراه المصريين وتدريب شباب الباحثين على الآليات والمفاهيم الحديثة.

كما نوه بأنه تم تخصيص جزء من ميزانية الاتفاقية لعام 2020 لتمويل طلاب جامعة الطفل لحضور مدرسة صيفية فى المعهد المتحد للعلوم النووية بروسيا، وكانت مسابقة الفيزياء هى الآلية التى تم اعتمادها لاختيار الأطفال المتميزين ممن يستحقون المنحة.

والطلاب الفائزون بالمنحة من مدارس: الإسماعيلية STEM الثانوية، النزهة للغات بالقاهرة، دار التربية IGCSE بالقاهرة، الواحة للغات بالقليوبية، الخصوص الثانوية للبنات بالدقهلية، طلخا المتميزة للغات 2 بالقاهرة، دار الحنان للغات بالقاهرة، إسلام مشهور الرسمية لغات بالشرقية، المصرية الإنجليزية بالقاهرة، الكنانة للغات بالدقهلية، المنصورة البريطانية بالجيزة، النيل المصرية بالقاهرة، حوتب الدولية بالقاهرة، زهراء حلوان.

جدير بالذكر أن برنامج "جامعة الطفل" أحد آليات الأكاديمية لنشر الثقافة العلمية واكتشاف الأطفال الموهوبين فى العلوم الأساسية بمرحلة ما قبل الجامعة، وتتعاون جامعة الطفل مع 39 جامعة حكومية وخاصة ومعهد بحثى فى كل محافظات الجمهورية.. وجامعة الطفل بمصر هى: الجامعة الوحيدة غير الأوروبية التى حظت بعضوية الشبكة الأوروبية لجامعات الأطفال، وجاء ذلك بعد إشادة أعضاء الشبكة الأوروبية بالبرنامج عند حضورهم المؤتمر القومى الأول لجامعة الطفل.