الغرف التجارية: أهلا مدارس بتخفيضات 20% إلى 50% حتى منتصف أكتوبر المقبل

أكد وائل شعبان المستشار الإعلامي لاتحاد الغرف التجارية، أن مبادرة أهلا مدارس تأتي في وقت قاسي على أولياء الأمور وتساهم في توفير جميع مستلزمات المدارس قبل دخولها، مشيراً إلى أن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يبحث دائما عن المبادرات التي تخدم المجتمع وتسهل المعيشة.

وأضاف شعبان، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "ساعة وساعة مع قصواء الخلالي" على إذاعة "نغم أف إم"، أن اتحاد الغرف التجارية لا ينفصل عن المجتمع، كما أنه يعمل على منع استغلال التجار ولتخفيف الأعباء عن المواطنين.

وأوضح المستشار الإعلامي لاتحاد الغرف التجارية، أن المبادرات تأتي دائما من الرئاسة وبتوجيه من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، مشيرا إلى أن تخفيضات مبادرة أهلا مدارس تتراوح من 20% لـ 50% ويتم توفير أكثر من منفذ، كما أن أهلا مدارس موجود في جميع المحافظات.

ولفت المستشار الإعلامي لاتحاد الغرف التجارية، إلى أن المبادرات تنمي حركة التجارة الداخلية، وتقلل حلقات التداول ويتم اختفائها فالغرف التجارية تعمل بشكل مباشر في المبادرة لتقليل حلقات التداول وتقليل الأسعار والتكاليف، والتنازل عن جزء كبير من الربح للترويج ودعم المجتمع.

وأشار المستشار الإعلامي لاتحاد الغرف التجارية، إلى أن صانع المنتج نفسه متهم بالمشاركة في تلك المبادرات لترويج منتجه، يتم الاتفاق على الموعد والمكان وهناك إجراءات، متابعا: "تم مد الموعد حتى منتصف أكتوبر المقبل ويبدأ بوقت كافي وقبل الدراسة بـ20 يوماً كما أن المنتج المحلي أصبح جيداً للغاية".