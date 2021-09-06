"الزراعة": آخر شحنة لحوم قادمة من البرازيل دخلت مصر أكتوبر الماضى

علق الدكتور عبدالحكيم محمود رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية بوزارة الزراعة، على ما أعلنته البرازيل من رصد مرض "جنون البقر"، على أراضيها، قائلاً:" مصر لديها قواعد صرامة في استيراد اللحوم من الخارج، موضحاً أن أخر شحنة لحوم تم استيرادها من البرازيل ودخلت البلاد كانت في شهر أكتوبر من العام الماضى 2020.

وأضاف "محمود"، خلال اتصال هاتفى ببرنامج "اليوم"، الذى تقدمه الإعلامية سارة عادل، عبر قناة "dmc"، أن العجول التي تستوردها مصر لا يزيد عمرها عن 18 شهراً، بينما مرض جنون البقر يصيب الماشية الكبيرة في السن ، وتابع:"من سن الخامسة وما فوق".

ولفت "محمود"، إلى مصر لديها معامل معتمدة دولياً يتم فحص اللحوم بها، مشيراً إلى أنه لا يوجد ما يدعوا للقلق جراء إعلان البرازيل وجود "جنون بقر" لديهم.