/649037/شيرين-تشكر-جمهور-جدة-بعد-حفلها-الأخير-رغم-صعوبة-الظروف-احتضنتوني

توجهت الفنانة والمطربة المتألقة شيرين عبد الوهاب بالشكر لجمهور جدة لطالما ساندها ودعمها بحفلها الاخير الذي أقامته منذ أيام هناك، مشيرة إلى انهم احتضونها برغم مرورها بظروف سيئة للغاية قبل إحياء الحفل.

دوت الخليج يرصد رسالة شيرين لجمهور جدة

نشرت شيرين عبد الوهاب فيديو يجمع كواليس حفلتها بجدة، وعلقت عليها قائلة: “من حفل جدة المدينة الاصيلة، الله يخليكم ليا جمهور و سند و ظهر، و رغم صعوبة الظروف و تعب امي، احتضنتوني و كان من ارق و احن الاسئلة سؤالكم عنها ودعواتكم ليها . الله يخليلكم امهاتكم و يحمي كل ام يا رب. شكرا اهل جدة”.

شيرين تعتذر على أدئها الغير لائق بحفل جدة

وحرصت الفنانة شيرين عبد الوهاب على الاعتذار لجمهورها ومحبيها عن عدم تألقها بأعلى مستوى في حفلها بجدة الذي الذي أحيته يوم الخميس الماضي الموافق 2 من شهر سبتمبر الجاري، وأوضحت شيرين خلال لقائها مع برنامج «ET بالعربي» أن عدم تألقها بالحفل كما تعود الجمهور عليه يرجع إلى توترها بسبب مرض والدتها، الذي أثر على أدائها.

فقالت: "أنا بعتذر عن الحفلة اللي فاتت كنت متوترة.. لكن الجمهور عارف الظروف والحالة الصحية لوالدتي، انتو مقصرتوش وألف شكر لدعواتكم، ويارب أكون قدرت النهاردة قد المستوى المطلوب، وشكرا لكم يا حبايب قلبي ألف شكر".

شيرين عبد الوهاب تتعرض لموجة من الانتقادات بسبب حفلها بجدة

هذا وقد تعرضت المطربة المصرية شيرين عبد الوهاب لموجة من الانتقادات اللازعة بسبب أداءها في الحفل الذي أحيته ، بجدة، حيث أن جمهورها لاحظ ضعف صوتها وردائته كما انتقد مظهرها بالكامل من ملابس وميكاب.

فعلق أحدهم قائلًا: "صوتها طالع بالعافية، واضح إنها مش مبسوطة ومش دي شيرين اللي نعرفها.. حسيتها تغني من بطنها"، والأخير كتب: "مش شيرين اللي نعرفها لا في اللبس ولا في الصوت ولا حتى الميك أب"،" شيرين فيها حاجة مش مظبوطة”، “ليه صوتها كدا".