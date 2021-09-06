/649038/التعليم-تعلن-إتاحة-إعادة-تصحيح-يدوي-لأوراق-الإجابة-البابل-شيت-مقابل-300-جنية-للماده

أعلنت وزارة التربية والتعليم ،والتعليم الفني، عن إتاحة إعادةتصحيح ورقة الإجابة البابل شيت يدويا، موضحة أن الفحص يشمل مطابقة الأوراق مع نموذج الإجابة لكل مادة ومن حق الطالب حضوره أثناء المراجعة.

دوت الخليج يرصد إتاحة اعادة التصحيح اليدوي للبابل شيت

التصحيح اليدوي للبابل شيت

وأوضحت الوزارة موعد بدء التقديم لاعادة التصحيح اليدوي بدايةً من السبت ١١ سبتمبر وحتى الخميس ١٦ سبتمبر، بعد التقديم سيتم إرسال مواعيد لاستقبال الطالب مع والديه للإطلاع على الأوراق، مشيرة إلى أن تكلفة إعادة الفحص اليدوي 300جنيه لكل مادة، يتم سداد المبلغ من خلال منافذ الدفع البنكي المخصصة لذلكالبريد المصري، فوري، وقتي، ايجي باي، سداد، ضامن، أمان، مصاري، بيي، ممكن، طلقة، موجة، خالص، موبايل، أموال.

اعادة تصحيح اليدوي للبابل شيت

وأضافت الوزارة أن الدفع يبدأ من يوم الخميس ٩ سبتمبر، أما القيام باختيار المواد من خلال هذا الموقع من يوم السبت ١١ سبتمبر حتى الخميس ١٦ سبتمبر. للإستفسارات أو الشكاوى برجاء الاتصال على الرقم الموحد: ١٩٣٦٨.

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هذا وعقد مجلس إدارة هيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار اجتماعًا مساء أمس الأحد برئاسة د.خالد عبدالغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمي، وبحضور د. ولاء شتا الرئيس التنفيذي للهيئة، ود.ياسر رفعت نائب الوزير لشئون البحث العلمى، ود.أيمن عاشور نائب الوزير لشئون الجامعات، ود.محمود صقر رئيس أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا، والسادة أعضاء مجلس الإدارة، وذلك بمقر الوزارة.

وأكد الوزير أهمية دعم الباحثين المصريين فى مجال النشر العلمي، خاصة فى المجالات التى تخدم أولويات خطة التنمية المستدامة بالدولة ورؤية مصر 2030، موجهًا بضرورة تذليل كافة العقبات التى تواجه الباحثين المصريين، وتوفير كافة الإمكانيات اللازمة لهم.

وخلال الاجتماع، استعرض د.ولاء شتا موقف المشروعات البحثية خلال العام المالي 2020/2021 ، حيث بلغ عدد المقترحات المقدمة 1902مقترح، وتم تقييم 1026 مشروعًا، وبلغ عدد المشروعات المقبولة 448 مشروعًا، مشيرًا إلى أن مشاركة شباب الباحثين خلال الأعوام السابقة بلغت 1053 مقترحًا.

وناقش المجلس موقف المشروعات الجارى تنفيذها بالهيئة، وهى 18 نداءً بحثيًا، 468 مشروعًا جديدًا، وبلغت موازنة التعاقدات الجديدة مليار جنيه.