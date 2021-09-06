/649039/أحمد-عز-يحصد-جائزة-أفضل-ممثل-سينمائي-عن-فيلم-العارف

حصد الفنان أحمد عز على جائزة أفضل ممثل سينمائي من مجلة دير جيست، وذلك بسبب تألقة بفيلمه الجديد «العارف» الذي حقق نجاحا كبيرا بدور العرض المصرية منذ أول يوم من طرحه.

دوت الخليج يرصد تكريم أحمد عز من مجلة دير جيست

فيلم العارف يشهد تألق أحمد عز

واستطاع أحمد عز بفيلم «العارف» تحقيق إيرادات ساحقة بلغت 50 مليون جنيه في شهر واحد فقط ول فيلم يتخطى 50 مليون جنيه منذ انتشار فيروس كورونا قبل عام ونصف، ولازال يحقق مزيد من الإيرادات منذ طرحه في 14 مايو حتى الأن.

والعمل من بطولة أحمد عز وأحمد فهمي ومصطفى خاطر وأحمد خالد صالح، عدد من النجوم الذين يظهرون كضيوف شرف أبرزهم محمد ممدوح، وهو تأليف محمد سيد بشير وإخراج أحمد علاء الديب وإنتاج شركة "سينرجى فيلمز”.

قصة فيلم العارف

تدور أحداث فيلم «العارف» حول التكنولوجيا وحرب العقول، حيث يعيش يونس أحمد عز في أسرة مكونة منه وزوجته وابنته الصغيرة، ويقوم بسرقة أحد البنوك من خلال الإنترنت، وتتداخل الأحداث ويزداد الصراع بينه وبين أحد العصابات الخطيرة في إطار من الأكشن التشويقي.

ويعد «العارف» أول فيلم مصرى يتم تصويره بين 4 دول هى: مصر وإيطاليا وبلغاريا وماليزيا، إضافة إلى استعانة الشركة المنتجة بأربعة مصممين عالميين لتنفيذ المشاهد الخطرة، وتم الانتهاء من تصوير آخر مشاهده الشهر الماضى.

أحمد عز ينتظر عرض الجريمة

وتستعد دور العرض المصرية لإستقبال فيلم «الجريمة» الذي يخوض بطولته الفنان أحمد عز وذلك بعدما شهدت حالة من الإذهار في اللإيرادات بعد طرح فيلم العارف، في شهر ديسمبر المقبل،وهو بطولة أحمد عز ومنة شلبي وماجد الكدواني وسيد رجب ومحمد جمعة ونبيل عيسى، وعدد آخر من الفنانين، ورؤية سينمائية وإخراج شريف عرفة.

تدور قصة وأحداث فيلم «الجريمة» في فترة السبعينات ويجسد عز من خلاله شخصية مجرم يرتكب العديد من الجرائم لحساب بعض الأشخاص ويقع في جريمة كبرى تجعله يعترف بالجرائم السابقة، ما يضطره لفتح أبواب جهنم علي غيره ويقوم للهروب وتنقلب الأحداث رأسًا على عقب، وتدور الأحداث في إطار الأكشن، ويظهر أحمد عز خلال أحداث الفيلم بشكل ولوك مختلف تمامًا من خلال شارب وشعر طويل عن الذي ظهر خلال الفترة الماضية.