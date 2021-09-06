جدة - نرمين السيد - وتابع أحمد موسى، خلال برنامجه "على مسئوليتى"، المذاع على قناة "صدى البلد" : "أنا من الناس اللى مبحبش أشوف شعبنا زعلان، وطلبنا أمس بمنتهى القوة وبشكل واضح ولم نمسك العصا من النصف بإقالة حسام البدرى، لنجد اليوم قرار الإقالة".
وأضاف "موسى"، أنه يوجد 3 مدربين مرشحين بقوة لخلافة البدرى، ويجب أن لا يكون هناك استعجال فى اختيار خليفة البدرى، لاسيما أنه يتبقى حوالى شهر على مباراتنا القادمة أمام منتخب ليبيا.
واختتم "موسى" : "مصر تستحق مدير فنى قوى فى أى مجال بما فيه الرياضة، ليسعد الناس"، لافتًا إلى أنه يوجد اتفاق كامل بين جميع الجماهير على إقالة "البدرى".
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر فيديو- أول تعليق لـ أحمد موسى بعد إقالة حسام البدرى على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.