فيديو- أول تعليق لـ أحمد موسى بعد إقالة حسام البدرى

جدة - نرمين السيد - وتابع أحمد موسى، خلال برنامجه "على مسئوليتى"، المذاع على قناة "صدى البلد" : "أنا من الناس اللى مبحبش أشوف شعبنا زعلان، وطلبنا أمس بمنتهى القوة وبشكل واضح ولم نمسك العصا من النصف بإقالة حسام البدرى، لنجد اليوم قرار الإقالة".

وأضاف "موسى"، أنه يوجد 3 مدربين مرشحين بقوة لخلافة البدرى، ويجب أن لا يكون هناك استعجال فى اختيار خليفة البدرى، لاسيما أنه يتبقى حوالى شهر على مباراتنا القادمة أمام منتخب ليبيا.

واختتم "موسى" : "مصر تستحق مدير فنى قوى فى أى مجال بما فيه الرياضة، ليسعد الناس"، لافتًا إلى أنه يوجد اتفاق كامل بين جميع الجماهير على إقالة "البدرى".