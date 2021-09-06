سفير طاجيكستان: مصر من الدول المحورية فى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا

وقال قاسمى، فى كلمة له، مساء اليوم الإثنين، خلال الاحتفلال بمرور 30 عاما على استقلال طاجيكستان، بحضور لفيف من كبار الشخصيات والسفراء الأجانب المعتمدين لدى مصر، إن البلدين يدافعان بنشاط عن السلام والاستقرار فى جميع أنحاء العالم، ويتفاعلان بشكل مثمر فى مكافحة الإرهاب والتطرف عبر الخطط والنوايا المشتركة، معربا عن أمله فى تعزز التعاون الثنائى بشكل أكبر، خصوصًا فى مجالات الاقتصاد والتجارة والاستثمار والسياحة وغيرها.
وأشار إلى أن بلاده التى أعلنت استقلالها فى 9 سبتمبر عام 1991، تتطور كدولة مستقلة ذات نهج خاص، وتعترف بالقيم الإنسانية العالمية والحامية للمصالح الوطنية، معربا عن فخره بتجربة إرساء السلام وإعادة إعمار الدولة بعد الحرب، والتى يعترف بها اليوم كنموذج فريد ومثالى لبناء السلام فى العالم.
وأضاف: "بلادنا على مدار 30 عاما تمكنت تدريجيًا من تعزيز مواقفها السياسية على الساحة العالمية، وإقامة علاقات ثنائية ومتعددة الأطراف مع دول العالم والمنظمات الدولية والإقليمية"، لافتا إلى أن طاجيكستان أطلقت العديد من المبادرات العالمية فى مجال المياه النقية، وحصلت على اعتراف كدولة مضيفة لأجندة الأمم المتحدة للمياه على مدى العقود الأخيرة، حيث تُعرف هذه الإجراءات فى جميع أنحاء العالم باسم "عملية دوشانبى".
وأوضح أن بلاده تترأس حاليا منظمة شنجهاى للتعاون، وهى الرئاسة الثالثة لها، والتى تتزامن مع الذكرى الـ20 لتأسيس المنظمة، لافتا إلى أنه من المقرر أن تستضيف يومى 16 و17 سبتمبر الجارى قمة رؤساء دول المنظمة فى مدينة دوشانبى.
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