محافظ بنى سويف يبحث إقامة مدينة لتصنيع النباتات الطبية

جدة - نرمين السيد - بحث الدكتور محمد هانى غنيم محافظ بنى سويف، سبل تعظيم التعاون مع مشروع تعزيز فرص المرأة فى التصنيع الزراعى"OWAP"، أحد المشروعات الممولة من الحكومة الكندية، لإقامة مشروع مدينة صناعية للتصنيع الزراعى فى مجال النباتات الطبية.





جاء ذلك خلال لقائه اليوم الإثنين، مع الدكتور مصطفى سعد المدير الإقليمى لمشروع تعزيز فرص المرأة فى التصنيع الزراعى.

"OWAP"، والذى يستهدف تحسين الحالة الاقتصادية للمرأة فى قطاع التصنيع الزراعى، وذلك فى حضور نهى محمد مدير التعاون الدولى بديوان عام المحافظة.

وقال المحافظ خلال اللقاء إن التنمية الزراعية تمثل محورا أساسيا بالخطة التنموية التى تتبناها المحافظة فى الفترة الحالية ضمن رؤية "مصر 2030"، مشيرا إلى أن بنى سويف لديها الموارد والمقومات التنافسية التى تمكنها من تحقيق التنمية فى مجال الزراعة، خاصة فى مجال التصنيع الزراعى، لا سيما وأنها محافظة زراعية فى المقام الأول، وتمتلك ميزات تنافسية فى المجال خاصة فى زراعة النباتات الطبية والعطرية، بجانب الميزات النسبية فى قطاعات الصناعة والتجارة والنقل واللوجيستيات والسياحة والاتصالات وغيرها.

وناقش المحافظ خلال اللقاء تعزيز سبل التعاون بين الجانبين لإقامة مشروع مدينة صناعية للتصنيع الزراعى فى مجال النباتات الطبية والعطرية، التى تمتلك فيه المحافظة ميزة تنافسية عالية، والذى قد وجه رئيس مجلس الوزراء مؤخرا بسرعة استصدار القرار الخاص بتخصيص مساحة 303 أفدنة بالظهير الصحراوى لسمسطا الأرض والمقرر إقامة المنطقة الاستثمارية المتكاملة للنباتات الطبية والعطرية.

يأتى ذلك فى ضوء الاستراتيحية التنموية العامة المحلية التى أعدتها المحافظة وتشمل 6 قطاعات اقتصادية والتى ترتكزعلى محاور التنمية المستدامة وفق رؤية مصر 2030 التنموية التى أطلقها ويرعاها رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسى.

كما ناقش المحافظ مع مسؤولى المشروع إمكانية المشاركة فى مجال الدعم الفنى والاستفادة من خبراتهم وكوادرهم فى تأسيس الوحدة المسؤولة المزمع تكوينها للدفع بمشروع مدينة النباتات الطبية والعطرية على مساحة 303 أفدنة بالظهير الصحراوى بسمسطا بالتعاون مع منظمة اليونيدو لعمل دراسات الجدوى للمشروع وتجهيز إطار عمل للمشروع مع الوضع فى الاعتبار وجود منطقة مركزية للتجميع لتعزيز زراعة المحاصيل التقليدية والنباتات الطبية والعطرية التى تشتهر بها المحافظة، وذلك بالتوازى مع التنسيق مع المجلس القومى للمرأة لتفعيل بعض اللوائح الخاصة بالعمل ضمن محاور المشروع المتعلقة بالسياسات والاستراتيجيات الوطنية التى تستهدف تعزيز التمكين الاقتصادى للمرأة وتذليل العوائق التى تحول دون توظيف المرأة وريادة الأعمال.

وبحث المحافظ خلال اللقاء الخطوات المبدئية بشأن تنفيذ مشروع تعزيز فرص المرأة فى التصنيع الزراعى، وتم استعراض أبرز محاور المشروع التى تتمثل فى تعزيز فرص العمل وريادة الأعمال للمرأة والتمكين الاقتصادى فى مجال التصنيع الزراعى المستدام، وتحسين بيئة العمل للسيدات داخل شركات التصنيع الزراعى، من خلال تبنى سياسات داخل مكان العمل تراعى النوع الاجتماعى لتوفير بيئة عمل مواتية ومشجعة للمرأة، وذلك وفق رؤية "مصر 2030" والاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة.