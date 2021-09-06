الجمعة.. انطلاق قافلة الأزهر والأوقاف الدعوية المشتركة إلى مساجد القاهرة

جدة - نرمين السيد - وقالت وزارة الأوقاف، فى بيان اليوم الإثنين، إنه من المقرر أن تبدأ القافلة التى تنطلق تحت رعاية الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، ووزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة وتضم عشرة علماء: خمسة من علماء الأزهر الشريف وخمسة من علماء الأوقاف، ليتحدثوا جميعا بصوت واحد حول موضوع: " قيمة الاحترام"، وذلك فى إطار المنهج الوسطى الذى يتبناه كل من الأزهر الشريف ووزارة الأوقاف لمحاربة الفكر المتطرف، وترسيخ القيم الأخلاقية والمبادئ الإنسانية التى دعا إليها ديننا الحنيف.

وتهدف القافلة إلى الوصول بالفكر الوسطى الصحيح إلى كل أبناء مصر فى مدنها وقراها ورجالها ونسائها وشبابها، ورفع وعى الأئمة والوعاظ وإدراكهم لأهم المشكلات المجتمعية، وتدريبهم على المشاركة فى صياغة حلول لتلك المشكلات وتقديمها للمجتمع بشكل يسهل فهمه والتعامل معه.

يأتى ذلك فى إطار دور الأزهر الشريف، ووزارة الأوقاف فى نشر الفكر الدينى الوسطى المستنير، ومجابهة الأفكار المتطرفة، والعمل على دحضها بالمناقشة والحوار بين العلماء والمواطنين على أرض الواقع.