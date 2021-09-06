التعليم العالى: انخفاض تنسيق بعض الكليات المرحلة الثانية وصل إلى 16% 

أكد الدكتور عادل عبد الغفار، المتحدث باسم وزارة التعليم العالى، وجود فروق فى التنسيق بالكليات، حيث أن هناك انخفاض فى الحد الأدنى مقارنة بالعام الماضى فى المرحلة الثانية من تنسيق الجامعات بحوالى 11% حتى 16% وفى بعض الأحيان تجاوز 22%.

وقال المتحدث باسم وزارة التعليم العالى، فى تصريحات لبرنامج الحقيقة، المذع على قناة إكسترا نيوز، والذى تقدمه الإعلامية آية عبد الرحمن، إن كلية الطب البيطرى انخفضت بنسبة 12% فى المرحلة الثانية للتنسيق عن العام الماضى، وكلية التمريض 22%، والهندسة 14%، والتخطيط العمرانى 14%، وفنون تطبيقية 16%.

وأوضح المتحدث باسم وزارة التعليم العالى، أن هناك فروق جوهرية فى المرحلة الثانية عن العام الماضى، وهى رسالة طمأنة لعدم القلق فى انخفاض المجموع هذا العام فى نتائج الثانوية العامة، مشيرا إلى أنه لا يوجد تحويل ورقى من جامعة لجامعة ولكن من خلال موقع التنسيق الإلكترونى للتحويل بدءا من يوم الأربعاء المقبل لتقليل الاغتراب.