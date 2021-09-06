/649040/نيكول-سابا-تحسم-جدل-الجمهور-كاشفة-حقيقة-حملها

حسمت المطربة اللبنانية الجدل المثار حول حملها بعدما نشرت فيديو عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات أنستجرام تستعرض به فستانها وأشارت به إلى بطنها، ما دفع الجمهور يظبن بأنها حامل

دوت الخليج يكشف حقيقة حمل نيكول سابا

نيكول سابا تنفي حملها

نفت الفنانة نيكول سابا ما تم تداوله مؤخؤا من أنباء تفيد حملها، مشيرة إلى أنها كانت تستعرض فستناها ليس إلا، فكتبت عبر حسابها الرسمي بموقع التدوينات “تويتر”: “للتوضيح: الفيديو لم يكن لإعلان أي خبر الموضوع كلو كان فيديو بخصّ الفستان واللوك مش أكتر”.

ونشرت الفنانة اللبنانية ​نيكول سابا​ مقطع فيديو لها عبر صفحتها الخاصة على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام أشارت فيه الى بطنها، دون تكلمها في الفيديو، وقد ظنّ أغلب المتابعين انها حامل، وانهالو عليها بالتهنئة.

نيكول سابا تثير سخرية الجمهور بإطلالة جريئة

وكانت قد نشرت نيكول سابا صورة جريئة عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات “انستجرام”، مشوقة جمهورها لعمل جديد مقرر أن تطرحه قريبا، وظرهت نيكول سابا خلال الصورة التي نشرتها عبر انستجرام، بإطلالة شبه عارية جالسة على مقعد وثير وهي تحتضن مخدة، وإكتفت بالتعليق عليها "قريبا"، دون أن توضح أي تفاصيل عن مشروعها الفني المقبل.

أخر أعمال نيكول سابا

يذكر أن نيكول سابا طرحت الشهر الماضي أغنية "الجو حلو" عبر موقع الفيديوهات يوتيوب ومنصات الموسيقى الإلكترونية، وتتعاون نيكول في أغنية "الجو حلو" مع كل من الشاعر الغنائي شريف عبيد، وشريك نجاحاتها الفنية الملحن الكبير محمد يحيى، الذي يتعاون معها في أكثر من مشروع فني آخر بجانب الموزع أمين نبيل.

حققت النجمة اللبنانية نيكول سابا، نجاحا جديدا من خلال أغنيتها الجديدة "الجو حلو"، على موقع الفيديوهات "يوتيوب"، والتي صورتها على طريقة الفيديو كليب، حيث حققت الأغنية رواجًا على مواقع التواصل الاجتماعى المختلفة، كما اقتربت الأغنية منذ طرحها من 2 مليون مشاهدة، وذلك لما يحمله الكليب من أجواء الصيف وجمال الطبيعة في لبنان، والأغنية من كلمات الشاعر الغنائى شريف عبيد، وألحان محمد يحيى، وتوزيع أمين نبيل.