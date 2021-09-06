/649042/إشادة-واسعة-بمشروعات-تخرج-طلاب-كلية-الإعلام-بالجامعة-العربية-المفتوحة

ناقشت كلية الإعلام بالجامعة العربية المفتوحة اليوم مشروعات تخرج طلاب قسم الاعلام الالكتروني، بحضور كوكبة من رؤساء تحرير الصحف المصرية، يتقدمهم الاستاذ علاء ثابت رئيس تحرير الأهرام، والاستاذ عماد الدين حسين رئيس تحرير الشروق، والأستاذ اكرم القصاص رئيس تحرير اليوم السابع، وبرعاية كريمة من الاستاذ الدكتور عبد الحي عبيد مدير الجامعة، والأستاذة الدكتورة نيرمين خضر عميدة كلية الإعلام.

قدم طلاب الكلية مشروعين.. الأول عبارة عن بوابة إلكترونية متخصصة في اخبار التكنولوجيا وتقنيات الذكاء الاصطناعي ودورها في أربع مجالات رئيسية هي الإعلام والطب والتعليم والفن، واستعرض الطلاب أهم الموضوعات والقضايا التي تعرضوا لمناقشتها في مشروعهم، وطرحوا سؤالا هاما حول العلاقة بين الصحفي الإنسان والصحفي الآلة أو الخوارزمية التي باتت تقوم ببعض المهام الصحفية مؤخرا في عدد من المواقع العالمية والعربية.

إشادة واسعة بمشروعات تخرج طلاب كلية الإعلام بالجامعة العربية المفتوحة

فيما تناول المشروع الثاني ما تزخر به مصر من تنوع ساحر في بيئاتها الطبيعية، عبر جولة قاموا بها في شمال مصر وجنوبها لينقلوا بعدساتهم عددا كبيرا من المحميات الطبيعية البحرية والبرية . وقدموا من خلال موقعهم محميات مصرية دليلا مرجعيا لاهم المحميات المصرية المختلفة بالصورة والفيديو.

أشاد رؤساء التحرير، أعضاء لجنة المناقشة بأفكار المشروعين وما قدمه الطلاب من قضايا وافكار جديدة ، موجهين لهم النصح باستكمال العمل في هذه المشروعات وتطويرها لتواكب السوق الصحفي.

وفي هذا السياق، أثنت الدكتورة نيرمين خضر عميدة كلية الإعلام بالجهد الذي بذله الطلاب في تقديم هذه المشروعات ، والتطور اللافت في نوعية ومستوى مشروعات التخرج في مختلف أقسام الكلية التي نوقشت على مدار الأيام الثلاثة الماضية، وحظيت بإعجاب لجان التحكيم المختلفة التي ضمت كوكبة من الإعلاميين والفنانين ورؤساء تحرير الصحف المصرية.