ختام تصفيات مهرجان الكرازة المرقسية بإيبارشية طما

جدة - نرمين السيد - اختتمت، اليوم الإثنين، فعاليات تصفيات مهرجان الكرازة المرقسية لعام 2020-2021، تحت شعار "كنيستى روح وحياة"، بدير القديس القمص يسى ميخائيل بطما، والتى عقدت فى الفترة من 3 إلى 5 سبتمبر 2021.





وأدى المشاركون الاختبارات بالمسابقات الدراسية والمحفوظات والقبطى والألحان والتسبحة، لجميع المراحل العمرية المختلفة، لأبناء كنائس الإيبارشية. يذكر أن الأنبا إسحق أسقف طما وتوابعها، يولى اهتمامًا كبيرًا بالمسابقات والأنشطة الكنسية ويشجع أبنائه على الاهتمام بمواهبهم وتنميتها، وحرص على التواجد وسط أبنائه خلال أيام التصفيات.

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