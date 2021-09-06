وزير التموين: الرئيس انتصر للمرأة بتمكينها فى الكثير من المواقع القيادية

جدة - نرمين السيد - وأشار المصيلحى، خلال كلمته بمنتدى المرأة المصرية "سمارت فيجن 2021"، اليوم الإثنين، إلى اتخاذ الدولة للعديد من الإجراءات والخطوات الجادة والتى تحققت بالفعل لتمكين المرأة المصرية فى السبع سنوات الأخيرة فى شتى المجالات منها، إعلان الرئيس السيسى أن العام 2017 هو عام المرأة المصرية، وإطلاق الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030.

ولفت إلى أن نص دستور الدولة المصرية 2014 فى المادة 11 نص على أسس واضحة لمواجهة التمييز ضد المرأة وتحقيق المساواة مع الرجل فى الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، مشيرًا إلى أن استراتيجية الرئيس السيسى ساهمت فى تمكين المرأة حتى وصلت نسبة تمثيلها بالمجالس المحلية وفقًا لدستور 2014 إلى 25% أى ما يعادل الربع، ووصلت نسبة الوزيرات فى الحكومة إلى 25% أى ربع الوزراء، ونسبة نائبات المحافظات فى 2020 بلغت 31%، ونسبة المرأة فى الوظائف الحكومية إلى 45%، إضافة إلى تعيين أول امرأة محافظ، والتواجد غير المسبوق للنساء فى مجلس الشيوخ بمعدل 38 نائبة بنسبة تصل إلى 12.5% من إجمالى الأعضاء، كما حصلت المرأة أيضًا على فوز جديد بوصول أول سيدة إلى منصب وكيل مجلس الشيوخ، بالإضافة إلى تعين 14 سيدة من قبل رئيس الجمهورية وهى النسبة الأعلى على الإطلاق.

وأضاف أن العنصر النسائى بدأ العمل فى مجلس الدولة والنيابة العامة لأول مرة فى تاريخ مصر، والذى أهداه الرئيس للمرأة فى يومها العالمى 8 مارس 2020.

كما أكد أن وزارة التموين والتجارة الداخلية، تولى المرأة اهتمامًا بالغًا لما تقدمه للمجتمع، مشيرًا إلى تعيينها فى الوظائف القيادية بالوزارة ومديريات التموين والشركات التابعة لها، إضافة إلى الاستفادة من فتيات الجامعات للعمل بمراكز الخدمة التابعة للوزارة بنظام الخدمة العامة، واستفادة الفتيات من مشروعات الوزارة مثل مشروع جمعيتى ووصلت نسبة المستفيدات من المشروع إلى 50%.

ونوه إلى أن وزارة التموين تدعم برامج الحماية الاجتماعية التى تقدمها الوزارات الأخرى للمرأة، مثل برنامج الألف يوم فى حياة الطفل، وتقوم به وزارة التضامن الاجتماعى، ويعمل على استهداف زيادة المعرفة الصحية للأمهات الحوامل والمرضعات، وإعداد برامج تدريبية لطلبة الجامعات والكليات للتدريب بوزارة التموين وجهاتها التابعة، واشتراك الطالبات بهذه البرامج التدريبية، فضلاً عن إعطاء الأولوية فى استخراج البطاقات التموينية للفئات الأولى للرعاية والتى تشمل "الأرامل – المطلقات – المرأة المعيلة – أصحاب المعاشات" وإصدار قرار وزارى لإضافة الزوجة غير المدرجة تموينيًا على بطاقة التموين السارية والخاصة بالزوج، وكذلك عقد وحدة تكافؤ الفرص بالوزارة ندوت تثقيفية وورش عمل للتوعية بالموضوعات ذات الصلة بالمرأة بالوزارة بالتنسيق مع الجهات المختصة، بالإضافة إلى حصول السيدات العاملات بوزارة التموين على برامج تدريبية ومنح دراسية فى مختلف المجالات بما يعزز من فرص تمكين المرأة.