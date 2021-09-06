خلال 48 ساعة.. انخفاض درجات الحرارة فى مصر وموجة حارة تضرب أوروبا

جدة - نرمين السيد - أكدت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، ان هناك ارتفاعا فى درجات الحرارة على أوروبا الغربية على غير العادة، ومن المتوقع أن تسجل درجات حرارة أعلى من ما حدث فى شهر أغسطس بسبب رياح جنوبية قادمة من المحيط ومرتفع جوى علوى، وتستمر لمدة 48 ساعة قادمة.





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