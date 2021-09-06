فيديو.. المالية: لم ولن نفرض ضرائب جديدة على البورصة

جدة - نرمين السيد - وأضاف معيط، فى مداخلة هاتفية مع الإعلامى أحمد موسى، ببرنامج "على مسؤوليتى" عبر فضائية "صدى البلد"، مساء الإثنين، أنه تم عمل لائحة استرشادية لقانون البورصة الصادر منذ أكثر من عام، معلقًا: "اللائحة ما هى إلا تكرار للقانون بطريقة مبسطة".

وأوضح أن وزير المالية لا يملك إصدار القوانين، لأن القانون لا بد أن يعرض على مجلس الوزراء ثم مجلس النواب وهو السلطة التشريعية، مؤكدًا أنه لا توجد أى نية لفرض ضرائب على البورصة.