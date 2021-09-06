جدة - نرمين السيد - وأضاف معيط، فى مداخلة هاتفية مع الإعلامى أحمد موسى، ببرنامج "على مسؤوليتى" عبر فضائية "صدى البلد"، مساء الإثنين، أنه تم عمل لائحة استرشادية لقانون البورصة الصادر منذ أكثر من عام، معلقًا: "اللائحة ما هى إلا تكرار للقانون بطريقة مبسطة".
وأوضح أن وزير المالية لا يملك إصدار القوانين، لأن القانون لا بد أن يعرض على مجلس الوزراء ثم مجلس النواب وهو السلطة التشريعية، مؤكدًا أنه لا توجد أى نية لفرض ضرائب على البورصة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر فيديو.. المالية: لم ولن نفرض ضرائب جديدة على البورصة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.