الارصاد: طقس غدًا يشهد أمطار خفيفة على السواحل الغربية.. والعظمي بالقاهرة تسجل...

توقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يكون طقس غدا الثلاثاء، حار رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وشمال الصعيد ، ويكون مائل للحرارة رطب على السواحل الشمالية ،وشديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد ويكون معتدل الحرارة ليلا على القاهرة الكبرى وباقى الأنحاء.

وأوضحت الأرصاد أن طقس الثلاثاء ، يشهد نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الغربية و وجنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

مع فرص سقوط امطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية على السلوم ومطروح على فترات متقطعة.

ومن المتوقع أن تسجل درجات الحرارة، الثلاثاء ،على القاهرة الكبرى والوجه البحري 34 العظمى والصغرى 25، وعلى السواحل الشمالية 31 للعظمى والصغرى 25، وعلى جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر 37 للعظمى والصغرى 28، وعلى شمال الصعيد 36 للعظمى والصغرى 26، وعلى جنوب الصعيد 42 للعظمى والصغرى 28.