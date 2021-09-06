/649045/طارق-شوقي-الحضور-هو-الأساس-والاستثناء-هو-التعلم-من-المنزل-والامتحان-هيكون-في-المدرسة

تحدث الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم حول عدد من الملفات التعليمية الهامة، والامور المتعلقة بتطعيم العاملين والطلاب داخل المنظومة، مع الإعلامي عمرو أديب في برنامج "الحكاية" الذي يذاع على قناة mbc مصر.

طارق شوقي مع الاعلامي عمرو أديب: الرئيس أمر منذ أسابيع بضرورة تطعيم جميع العاملين

وقال طارق شوقي إن قرار انتظام الدراسة لهذه الأعداد من الطلاب والمدرسين، يعتبر قرار دولة ولجنة إدارة الأزمة، كما أن الرئيس السيسي أمر منذ أسابيع بضرورة تطعيم جميع العاملين والذي يقرب عددهم 1.6 مليون، وجميع العاملين في الجامعات، حتى يكون العام الدراسي منتظم بعد عامين.

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ولفت شوقي إلى أنه يجب أن يكون هناك حرص على تقليل الخسائر في تعلم الأطفال، حيث أن الهدف يكمن في تطعيم العاملين بالتعليم، وهو ما نصحتنا به وزارة الصحة، مركدة ان الأولوية لكبار السن من المعلمين والأساتذة حيث من المقرر أن ينتهي من تطعيم 1.6 مليون من العاملين.

تطعيم 800 ألف وتحديد مواعيد للتطعيم خلال أيام للباقي

وأوضح أنه تم تطعيم 800 ألف وتحديد مواعيد للتطعيم خلال أيام للباقي، حيث سيكون هناك رؤية بأن يكون العام الدراسي منضبط بحضور وانصراف وأعمال سنة.

وقال: "المدارس تعمل إلى حين إشعار آخر، ومصرين على استكمال العام الدراسي والحضور، ولن تغلق إلا في أحلك الظروف، وسنحاول تطعيم طلاب الثانوية وكلما زادت اللقاحات انخفضنا بالسن للمراحل ما قبل الثانوية، ولا بديل عن وجود المعلم في الفصل ووجود الطلاب مع بعضهم البعض، ونحن نمنع المعلم الذي لم يحصل على التطعيم من دخول المدرسة، وكذلك الحال بالنسبة للأساتذة الجامعيين".

وقال وزير التعليم من المفترض أن نتفق جميعا على أن الحضور هو الأساس والاستثناء هو التعلم من المنزل، حيث سيتم الاستكمال بكل الأساليب على الأرض وأون لاين، وستكون الامتحانات في المدرسة وليس المنزل.