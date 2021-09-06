وزير العمل الصومالى يبحث مع سعفان بالقاهرة سبل تعزيز التعاون بين الجانبين

جدة - نرمين السيد - التقى عبد الوهاب اوجاس حسين اوجاس وزير العمل والشئون الاجتماعية بجمهورية الصومال الفيدرالية، اليوم الاثنين، وزير القوى العاملة المصرى محمد سعفان، بحضور السفير الياس شيخ عمر سفير الصومال بالقاهرة ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية، وذلك لبحث عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك وسبل تعزيز التعاون بين مصر والصومال فى مجالات العمل والتنمية الإجتماعية.





و قال السفير الياس شيخ عمر سفير الصومال بالقاهرة ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية فى تصريح له عقب اللقاء، إن اللقاء تناول عددًا من القضايا ذات الاهتمام المشترك وسبل تعزيز التعاون بين الصومال ومصر فى مختلف المجالات بالإضافة إلى فتح آفاق التعاون بين الوزارتين، لافتا إلى أن الوزير المصرى وعد الوزير الصومالى بتقديم كافة أوجه الدعم إلى الصومال لإعادة بناء مؤسسات الدولة واستعادة الأمن والاستقرار.

وثمن السفير الصومالى الدعم الذى تقدمه مصر إلى الصومال فى عدد من المجالات، وذلك ضمن جهود متواصلة للعمل على تعزيز العلاقات و تعريف المستثمرين المصريين بالفرص الاستثمارية فى الصومال، حيث قدم الوزير الصومالى نبذة عن مناخ الاستثمار فى الصومال، مستعرضا فرص الاستثمار الواعدة فى الصومال ضمن قطاعات أساسية كالزراعة والإنتاج الحيوانى والأسماك.

ودعا السفير الصومالى إلى الاستفادة من الفرص الاستثمارية الواعدة فى عدد من القطاعات التى تتميز بها بلاده، خاصة وأن الصومال لديه من الإمكانات والموارد الطبيعية ما يمكنه من أن يكون وجهة استثمارية للمستثمرين المصريين وإقامة مشاريع مع الصوماليين قائمة على المصلحة المشتركة وتبادل المنفعة بين الجانبين.

واضاف السفير الصومالى، أن الوزير الصومالى وجه دعوة رسمية إلى نظيره المصرى لزيارة الصومال، وفى المقابل وجه الوزير المصرى دعوة رسمية مفتوحة إلى الوزير الصومالى لزيارة القاهرة، وتم الاتفاق على استمرار والتشاور والتنسيق بين الجانبين بما يلبى طموحات الشعبين المصرى والصومالى.

يذكر أن عبد الوهاب اوجاس حسين اوجاس وزير العمل والشئون الاجتماعية بجمهورية الصومال الفيدرالية يزور مصر حاليا حيث شارك فى مؤتمر العمل العربى فى دورته الـ 47 الذى عقد بالقاهرة تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى.