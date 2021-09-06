فيديو.. وزير التعليم: المدارس شغالة ولن تغلق إلا فى أحلك الظروف

جدة - نرمين السيد - قال الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم، إن الوزارة ستسعى بكل ما أوتيت ليكون العام الدراسى الجديد منضبط فى حضور وأعمال سنة، متابعًا: "المدارس شغالة لحين إشعار آخر ولن تغلق إلا فى أحلك الظروف، ومصرين على استكمال العام الدراسى".





وأضاف الدكتور طارق شوقى، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامى عمرو أديب، ببرنامج "الحكاية" عبر فضائية "إم بى سى مصر"، مساء الإثنين، أنه إذا سمح مخزون لقاحات كورونا سيتم تطعيم الطلاب فى المرحلة الثانوية، وكلما توافرت اللقاحات سيتم النزول إلى باقى المراحل. وأوضح وزير التربية والتعليم، أن وزارة الصحة ولجنة إدارة الأزمة هى التى ستحدد الفصول أو المدارس التى سيتم غلقها حال ظهور إصابات بكورونا.

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