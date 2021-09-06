سفير إندونيسيا: تربطنا علاقات تاريخية بمصر فى جميع المجالات

جدة - نرمين السيد - شهد محمد عبد القادر خيرى نائب محافظ الأقصر، ولطفى رؤوف سفير إندونيسيا بالقاهرة، فعاليات برنامج الدبلوماسية الاقتصادية المتكاملة، الذى تنظمه السفارة الإندونيسية بالقاهرة، بالتعاون مع الغرفة التجارية بالأقصر تحت عنوان "الجائحة والتعافى الاقتصادى: طريق المضى قدما"، بمناسبة ذكرى استقلال إندونيسيا الـ76، ويستهدف مناقشة التحديات الاقتصادية والتعافى فى ظل جائحة كورونا.





حضر الفعاليات اليوم الإثنين، كلٌ من زينب السلايمى عضو مجلس النواب، وصلاح فتحى رئيس غرفة التجارة بالأقصر، ومصطفى محمد سيد أمين صندوق غرفة التجارة بالأقصر ومنسق المؤتمر، وعدد من المستثمرين فى مجالات السياحة والتجارة.

وأكد السفير الإندونيسى، فى كلمته، أن مصر وإندونيسيا تربطهما علاقات تاريخية فى جميع المجالات، ولديهما فرصًا استثمارية عديدة يمكن انتهازها.

من جانبه، هنأ نائب محافظ الأقصر السفير الإندونيسى والوفد المرافق له بذكرى الاستقلال، مؤكدًا أن إقامة هذه الفعاليات بالأقصر يسهم فى بناء المزيد من جسور التواصل بين شعبى البلدين، مشيداً بحجم التعاون بين البلدين.

وأكد أن محافظة الأقصر لديها فرص استثمارية واعدة، وعلى استعداد لتقديم جميع أوجه التعاون والتسهيلات لزيادة التعاون الاقتصادى خصوصا فى مجال السياحة.

بدوره، أشار رئيس غرفة التجارة بالأقصر، صلاح فتحى، إلى أن الغرفة التجارية تعمل على وصول المنتجات المصرية إلى الأسواق الإندونيسية، مشيدا بجميع أوجه التعاون وزيادة التبادل التجارى بين البلدين، وإتاحة فرص الشراكة، موضحًا أن الأقصر تتمتع بالعديد من المقومات الاقتصادية والسياحية والتجارية، فهى لديها ظهير صحراوى ومدينة صناعية وتتوافر بها المقومات البشرية، مثمنًا تنامى حجم التبادل بين البلدين فى الوقت العصيب لجائحة كورونا.