إزالة تعديات على الأراضى الزراعية فى إسنا بالأقصر

جدة - نرمين السيد - وأسفرت الحملة عن إزالة 3 حالات تعدٍ مخالفة، بمساحة 3 قراريط، عبارة عن تعدى بالبناء بالطوب الأبيض والأسمنت على أرض زراعية دون سند من القانون، وذلك بناحية "توماس 1".

شارك فى الحملة عبدالنعيم مدنى رئيس قرية توماس وعافية، ومحمد جلال رئيس قسم التنظيم بالقرية، والشاذلى عطيتو مهندس الوحدة الزراعية.

يأتى ذلك فى إطار توجيهات محافظ الأقصر المستشار مصطفى ألهم لرؤساء المراكز والمدن بضرورة التصدى بكل حسم لمخالفات البناء والتعدى على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة بكافة أنواعها وبجميع جهات الولاية وإزالتها فى المهد.