جدة - نرمين السيد - وأسفرت الحملة عن إزالة 3 حالات تعدٍ مخالفة، بمساحة 3 قراريط، عبارة عن تعدى بالبناء بالطوب الأبيض والأسمنت على أرض زراعية دون سند من القانون، وذلك بناحية "توماس 1".
شارك فى الحملة عبدالنعيم مدنى رئيس قرية توماس وعافية، ومحمد جلال رئيس قسم التنظيم بالقرية، والشاذلى عطيتو مهندس الوحدة الزراعية.
يأتى ذلك فى إطار توجيهات محافظ الأقصر المستشار مصطفى ألهم لرؤساء المراكز والمدن بضرورة التصدى بكل حسم لمخالفات البناء والتعدى على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة بكافة أنواعها وبجميع جهات الولاية وإزالتها فى المهد.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر إزالة تعديات على الأراضى الزراعية فى إسنا بالأقصر على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.