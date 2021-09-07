التعليم العالى: إنشاء العديد من الكليات مؤخرا ساهم فى خفض نسب القبول بها

جدة - نرمين السيد - وقال عبدالغفار، خلال اتصال هاتفى مع قناة "اكسترا نيوز" الفضائية مساء اليوم الإثنين، لبرنامج الحقيقة، إن الدولة أنشأت العديد من الكليات وتم إعطاء إشارة بدء الدراسة بهذه الكليات فى التخصصات المختلفة وهو ما أسهم فى تخفيض الحد الأدنى للقبول بها هذا العام.

وأوضح أن "التحويلات بين الجامعات هذا العام إلكترونية وليست ورقية"، مؤكدا أن هناك عددا من الجامعات قامت بتطعيم الطلاب بلقاح فيروس كورونا بداية من شهر سبتمبر الجارى.

وأشار إلى أن هناك انخفاضا فى الحد الأدنى مقارنة بالعام الماضى فى المرحلة الثانية من تنسيق الجامعات بما يتراوح بين 11% و16% وفى بعض الأحيان وصل إلى 22%.

وأكمل المتحدث باسم التعليم العالى أن كلية الطب البيطرى انخفضت بنسبة 12% فى المرحلة الثانية للتنسيق عن العام الماضى، وكلية التمريض بنسبة 22%، والهندسة أيضا بنسبة 14%، والتخطيط العمرانى بنسبة 14%، وفنون تطبيقية بنسبة 16%”.

وأضاف أن هناك فروقا جوهرية فى المرحلة الثانية عن العام الماضى، مما يمثل رسالة طمأنة لعدم القلق فى انخفاض المجموع هذا العام فى نتائج الثانوية العامة.

وتابع: "تنسيق هذا العام يضم كليات مختلفة ومتنوعة، ولدينا كليات كانت تنتهى فى المرحلة الأولى من التنسيق ولكن مستمرة معانا حتى المرحلة الثالثة من التنسيق ومنها كلية الزراعة، والتربية النوعية، وكلية الآداب، والحقوق، والسياحة والفنادق والتربية الرياضية والتربية النوعية وعدد كبير من المعاهد العليا، وتخصصات عديدة ومتنوعة".