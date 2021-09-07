/649046/كارتيرون-عن-الأهلي--فريق-عنيد-لايخسر-البطولات

أكد باتريس كارتيرون المدير الفني لنادي الزمالك أن إمام عاشور أستطاع تعويض غياب فرجاني ساسي عن صفوف الفارس الأبيض، مشيرا أن الزمالك أقتنص اللقب من منافس عنيد لا يخسر البطولات، ويرصد دوت الخليج التفاصيل.

وقال كارتيرون في تصريحات خاصة للموقع الرسمي" إمام عاشور نجح في تعويض غياب لاعب الوسط التونسي، وأتوقع مستقبل مبهر للاعب وأتوقع انضمامه في المستقبل القريب لصفوف للفراعنة والمنتخب الأول".

كارتيرون يكشف طريقة حصول الزمالك على الدوري

وأستكمل أنه كان يضع ثقته في جميع اللاعبين الموجودين بالفريق والصاعدين وسبق وأن فعل ذلك من قبل مع لاعبين مختلفين في القلعة البيضاء أمثال مصطفى محمد الذي تألق مع الزمالك وخرج للاحتراف الأوروبي، وحاليا الأمر يتكرر مع إمام عاشور الذي يقدم مستويات متميزة.

وواصل كارتيرون إلى أنه عاد للفريق في الولاية الثانية من أجل قيادة القلعة البيضاء لتحقيق بطولة كبيرة، وهو ما تحقق بتتويج الفريق ببطولة الدوري الممتاز على حساب النادي الأهلي.

وأضاف أن الزمالك واجه صعوبات كثيرة في مسابقة الدوري خلال المنافسة، ولكنه نجح في حسم اللقب بعد منافسة قوية مع فريق عنيد لا يخسر بطولة الدوري بسهولة وبدون قتال.

وتابع الفرنسي:" نجحنا في استغلال عدم خوضه مباريات لحين خوض المنافس مبارياته المؤجلة وانتظمنا في معسكر ببرج العرب مما عاد على الفريق بالفائدة من أجل المباريات المقبلة".

وأستكمل كارتيرون حديثة:" حرصت على رفع الضغط من على اللاعبين في آخر 7 مباريات حتى أستطاع الفريق أن يتفوق على المنافس في عدد النقاط".

واختتم كارتيرون تصريحاته:" تلاحم الموسمين الماضيين جاء بسبب من أصر على استكمال الدوري في الموسم قبل الأخير لكننا نجحنا في تحقيق البطولة".