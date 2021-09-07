/649047/حسام-المندوه-إحنا-أبطال-في-كل-الألعاب-وخدنا-الدوري-في-وجود-العدالة

أكد حسام المندوه، عضو مجلس النواب ، وعضو اللجنة الثلاثية التي تدير القلعة البيضاء، أن جماهير الزمالك والتالتة اليمين هي السبب في حصد الفارس الأبيض بطولة الدوري مشيرا أن الفار ساهم في تحقيق العدالية وذلك خلال تصريحات خاصة لموقع دوت الخليج.

قال حسام المندوه : " أفرحوا ببطولة الدوري ، ولا تعطوا أي فرد فرصة في منعكم من الفرحة، البطولة للاعبي الفارس الأبيض أخذوها عن استحقاق وجدارة".

المندوه عن أخبار الزمالك

وتابع المندوه: "أنت الأن بطل الدوري العام وبطل كأس مصر في الطائرة بجانب العديد من الألعاب الأخرى الفردية، والبطولات ترجع لجمهور الفارس الأبيض".

وواصل حسام المندوه : " أؤكد أن وجود الفار كان عامل مهم في حصد الزمالك للدوري ، لأنه يضمن وجود العدالة وبالتالي منح فرصة لأندية الإسماعيلي وبيراميدز وجميع الأندية الحصول على البطولة".

عضو اللجنة الثلاثية للزمالك يكشف السبب وراء التتويج بالدوري

وأضاف المندوه: " المنافسة الشرسة بين الفرق لأخر بطولة الدوري ضرورية للقوة الرياضية والتنافس الفعال بين الفرق، بجانب حالة عدم معرفة بطل الدوري وهو شئ ضروري في التسويق الجيد".

وأختتم : " تنشيط الرياضة يساهم في زيادة معدلات الاستثمار المختلفة للاعبين والمدربين وشركات التسويق والإعلام، ومبروك لجمهور الزمالك ، دائما التالتة يمين في المقدمة".

بحضور نجوم الزمالك.. مباراة كرة قدم تحت رعاية النائب حسام المندوه «بث مباشر»

وتشرف النائب حسام المندوه، عضو مجلس النواب، بدعوة المحبين الأثنين الساعه ٧:٣٠ بملعب الأرسنال بصفط اللبن لحضور مباراة كرة القدم بين نجوم نادي الزمالك ونجوم صفط اللبن تحت رعايته في حضور القيادات الشعبية والرياضية والتنفيذية وكباتن نادى الزمالك جمال عبدالحميد وطارق يحي وأسامة نبيه ولفيف من النجوم.

وحرص لاعبو نادي الزمالك القدامى على منح بعض النشئ التيشرتات الخاصة بالنائب حسام المندوه قبل المباراة التي تقام في إطار ودي بين لاعبي الفارس الأبيض القدامى ونجوم صفط اللبن بحضور النائب حسام المندوه.