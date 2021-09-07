خالد يوسف مع الإعلامي عمرو اديب:«الأخوان المسلمين بيعشقوني وانا حاسم أمري معاهم من 16 سنة»

/649048/خالد-يوسف-مع-الإعلامي-عمرو-اديبالأخوان-المسلمين-بيعشقوني-وانا-حاسم-أمري-معاهم-من-16-سنة

قال المخرج خالد يوسف ان قرار العوده لمصر كان يحكمه احساسه، موضحا:" حسيت اني كنت عايز ارجع، وكان تردد اثناء العودة لمصر، حيث انه كان هناك ناس يرددو لي ما ترجعش"

دوت الخليج

جاء ذلك خلال لقاءه مع الإعلامي عمرو أديب في برنامج "الحكاية" الذي يذاع على قناة mbc مصر، مضيفا:" كان لدي اشتياق لبلدي ووطني في الغربة"، مضيفا أن السوشيال ميديا كان لها دور في التخفيف عنه في الغربة، فضلا عن وجود مصريين كثير بجانبي.

وتابع:" ماحسيتش بالغربة بسبب وجود المصصريين بجانبي هناك".

وأضاف ساخرا:" الاخوان المسلمين بيعشقوني”.

ونوه المخرج خالد يوسف :" انا من يوم ما وعيت وانا ضد الاخوان حيث ان اختلافي مع النظام لا يعني الانضمام لصفهم".

وأشار المخرج خالد يوسف:" انا حاسم أمري من 16 سنة مع التيارات الاسلامية، من ايام الجامعة، انا عارفهم وعارف فكرهم السلبي:"