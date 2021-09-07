مُمثل الأغلبية فى لافتة إنسانية يُشيد فيها بعلم اليقين :الحياة بلا يقين مبتورة الهدف وقاسية المعني وباهتة السبب المعني..فيديو

/649049/ممثل-الأغلبية-فى-لافتة-إنسانية-يشيد-فيها-بعلم-اليقين-الحياة-بلا-يقين-مبتورة-الهدف-وقاسية-المعني-وباهتة-السبب-المعنيفيديو

فى إطار حرصه على السير فى كنف الله سبحانه وتعالي وإرضائه، والتلذذ بنعمه، وعبادته ليرضى لا ليُعطي،يقينا بأنه إن رضي أدهشنا بعطائه ونعمه ،التي لا تعد ولا تُحصى،يقينا بأنه الحق العدل،المُتعالي، البر، المُغني، تحدث النائب أشرف رشاد الشريف، الأمين العام لحزب مستقبل وطن، النائب الأول لرئيس الحزب، زعيم الأغلبية، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب بمجلس النواب، فى فيديو لا تتجاوز مدته 4 دقائق رسخ فيها قيمة اليقين بالله ووجوده الحق المبين،مؤكدا أن الحياة بلا يقين مبتورة الهدف ،قاسية المعني، باهتة السبب.

و يرصد موقع دوت الخليج فى التقرير التالي ما ذكره مُمثل الأغلبية بشأن اليقين فى وجود الحق سبحانه وتعالى

الشك واليقين

قال النائب اشرف رشاد" أن اليقين هو السبب الرئيسي لنحيا فلا حياة مع الشك، وما أصعب أن تحيا بلا يقين راسخ بأن الله حق وموجود، بأن الله حق سيمسح عنك أوحال الحياة وقسوتها وكبواتها المميتة.

قيم إنسانية

وأضاف"ما أصعب أن يساورك شك فى الله فلا تتعلق بأوصال النجاة من رب عدل لا يظلم ولا تضيع لديه الحقوق، ما أتعس أن تفقد الرغبة فى قيم الإنسانية من عطاء وتضحية وفداء وصدق ،ونبل وعطف على مخلوقات الله لأنك لا يقين لديك أن الله موجود يعلم ويحصي ويكتفئ ويثيب" .

رسوخ الإيمان

وتابع"في يقيني أن الحياة بلا يقين مبتورة الهدف ،قاسية المعني، باهتة السبب ،فاليقين هو العلم الذي انتفت عنه الشكوك والشُبه ورسوخ الإيمان بالله وما أخبرنا به من غيب والطمأنينة فى القلب واستقرار العلم فيه أن الله موجود وكل ما أنبأنا به حق" .

أقسام اليقين

وأشار إلي أن العلماء قسمو اليقين إلي ثلاثة مراتب رئيسية هي:

"علم اليقين هو أن تعلم وتعي وتتفكر فى نفسك وفى خلق الله ليثبت إيمانك بقناعة عقلية أنه موجود وحق قال تعالي" وفي الأرض آيات للموقنين".

"إما عين اليقين هي أن تري آياته فى كل شئ وتشعرها وأنك فيها وبينها ومنها منظومة حقيقية تثبت عظمة الخالق ،مستشهدا بقوله تعالي" وكذلك نري ابراهيم ملكوت السموات والأرض وليكون من الموقنين".

"إما حق اليقين فهو مكاشفة وحُجب زالت فنلت التحليق فى الحقيقة ووصلت للإمامة وحظوت بشرف العبودية لله الحق،مستشهدا بقوله تعالي" وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون".

وأوضح "ما أعجب الحياة وأطيبها لدي أهل اليقين فالدنيا بيقينهم بالله تصغر ويتضائل معها صعابها فيتعالون عنها بالتعلق الراسخ الموقن بربهم ،ربهم المنجي والمجير والملاذ"

واختتم " فاللهم أرزقنا اليقين وثبتنا على دينك وأعنا أن نكن على قدر شرف عبوديتك".