/649050/خالد-يوسف-عن-أزمة-الفيديوهات-الأخيرة-مئات-الآلاف-وقفوا-ورايا-ودعموني
قال المخرج خالد يوسف ان هناك مئات الألاف من الداعمين بعد حملة الفيديوهات الأخيرة التي تم شنها ضدي
جاء ذلك خلال لقاءه مع الإعلامي عمرو أديب في برنامج "الحكاية" الذي يذاع على قناة mbc مصر، مضيفا:" أنا مارتكبتش جريمة عشان اخاف ارجع مصر، حيث انه لا احد يستكطيع تحمل الحملة التي اقيمت ضدي، فأنا لم أخالف القانون أو الاخلاق".
وقال المخرج خالد يوسف ان قرار العوده لمصر كان يحكمه احساسه، موضحا:" حسيت اني كنت عايز ارجع، وكان تردد اثناء العودة لمصر، حيث انه كان هناك ناس يرددو لي ما ترجعش”
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