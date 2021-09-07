/649051/خالد-يوسف--في-ناس-كتير-قالتلي-أوعى-ترجع مصر-وما-سمعتش-ليهم

قال المخرج خالد يوسف، إنه عاد إلى مصر منذ 5 أيام تقريبًا، مشيرا إلى أنه قام بالذهاب للساحل، وكفر شكر"، منوها إلى أن الطرق تغيرت كثيرا وبقيت أتوه في بلدي".

جاء ذلك خلال لقاءه مع الإعلامي عمرو أديب في برنامج "الحكاية" الذي يذاع على قناة mbc مصر، مضيفا:” أن الوضع تغير للأفضل كثيرا في مصر، لافتا إلى أن الإحساس هو من حسم قرار عودته إلى مصر”. وأشار:” حدثت اتصالات وكان في تطمينات إني أقدر أرجع لذلك قررت العودة. وأضاف خالد يوسف:” في ناس كتير قالتلي إوعى ترجع وما سمعتش ليهم وتجربة وجودي خارج مصر أفادتني".

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