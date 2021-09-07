/649052/رشا-أبو-شقرة-تتقدم-بطلب-لوزير-التربية-والتعليم-لبحث-شكاوي-أولياء-أمور-مدارس-النيل-الدولية

تقدمت النائبة رشا ابو شقرة،عضو مجلس النواب، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين ، بطلب للدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم ،للبحث فى الشكاوى المقدمة من اولياء الامور فى مدارس النيل الدولية،وايجاد حلول سريعة لانهاء الازمة القائمة التى تهدد مستقبل ابناء هذه المدارس.

هذا وتقدم أعضاء مجلس النواب من تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين، بطلب استجواب لوزير الاعلام لارتكابه مخالفات وعدم القيام بالمهام المنوطه بالوزارة.

كما حصل أعضاء التنسيقية فى مجلس النواب على الكلمة 92 خلال الجلسات العامة،فضلا عن حضور 1213 اجتماعا للجان النوعية، فضلا عن الحضور بالجلسة العامة 914 جلسة عامة.

كما تقدم اعضاء التنسيقية بالبرلمان بـ 52 اقتراح برغبة ، إضافة إلى 16 بيان عاجل، و162 طلب إحاطة ، إضافة إلى 15 سؤال موجه للوزراء. كما تقدمت التنسيقية فى مجلس النواب، بمشروعين قانونيين الاول بشأن ايلولة واستبدال الاراضي لصالح مراكز الشباب والهيئات الشبابية، والثاني بشأن إنشاءاللجنة العيا للارشاد الاسري، فضلا عن التقدم بطلب تشكيل لجنة تقصي حقائق بخصوص حادث قطاري سوهاج ، إضافة غلى التقدم بطلب لتشكيل لجنة للاستطلاع والمواجهة بشأن القوانين المنظمة لمسائل الأحوال الشخصية.

كما تقدمت التنسيقية فى مجلس النواب، 3993 طلب خدمي تم تقديمهم لـ 163 جهة حكومية ، تمت الموافقة على 866 منهم،إضافة إلى عمل 34 تدريب متخصص ،و 46 اجتماع.

كما حضرت التنسيقية 236 فعالية وندوة ، منها حضور احتفالية عرض فيلم سكاي جاردن، 1977 ظهور إعلامي.

كما قامت التنسيقية بـ 572 زيارة رسمية ، و467 زيارة ميدانية ، ومشاركة التنسيقية فى حضور المؤتمر الأول لمبادرة حياة كريمة بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي.