/649053/خالد-يوسف-زهقت-من-السياسة-ودفعت-ثمنها-غالي-وهرجع-للفن-مرة-أخرى

قال المخرج خالد يوسف كان لدي اشتياق لبلدي ووطني في الغربة، مضيفا أن السوشيال ميديا كان لها دور في التخفيف عنه في الغربة، فضلا عن وجود مصريين كثير بجانبه.

جاء ذلك خلال لقاءه مع الإعلامي عمرو أديب في برنامج "الحكاية" الذي يذاع على قناة mbc مصر:" مضيفا عبرت عن رأيي في السياسة وسأظل أعبر عنه، وقد أكون أنا الخطأ أو غيري هو الخطأ:"

وتابع المخرج خالد يوسف:" زهقت من السياسة ودفعت ثمنها وهرجع للفن مرة أخرى".

وتحدث المخرج خالد يوسف عن مشاكله مع الإخوان قائلا:" انا من يوم ما وعيت وانا ضد الاخوان حيث ان اختلافي مع النظام لا يعني الانضمام لصفهم، وانا حاسم أمري من 16 سنة مع التيارات الاسلامية، من ايام الجامعة، انا عارفهم وعارف فكرهم السلبي:”