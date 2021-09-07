رئيس مدينة إسنا بالأقصر يتابع مشروعات مبادرة حياة كريمة

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك فى إطار تنفيذ توجيهات محافظ الأقصر مصطفى ألهم بمتابعة الأعمال الجارية ضمن المشروع القومى لتطوير 1500 قرية على مستوى الجمهورية "حياة كريمة "، وتذليل أية عقبات، والإسراع فى معدلات التنفيذ فى كافة القطاعات التى سيتم تنفيذها داخل القرى المستهدفة.

رافق رئيس مركز إسنا خلال جولته كل من نائب رئيس المركز عبد الرحيم عبد الدايم طايع، ورئيس قرية أصفون على عبد الرازق، ورئيس قرية الكيمان الأمير عبد الغنى.

وتابع نصير، أعمال دهان ورفع كفاءة أعمدة الإنارة وعمل حليات خرسانية لحماية الأعمدة بالطريق السريع بقرية الكيمان، حيث أكد رئيس المركز تقديم كل الدعم لإتمام وإقامة المشروعات التى تعمل على تطوير البنية التحتية، مشيرا إلى تكاتف جميع الجهات والتنسيق بين كافة الأجهزة التنفيذية لتذليل التحديات التى قد تواجه تنفيذ المشروعات ذات النفع العام، وتحقيق الخطط الموضوعة بكافة القطاعات.

كما تفقد أعمال إنشاء مجمع خدمات المواطنين بمجلس قروى أصفون، ومجلس قروى الكيمان، والجارى العمل به على قدم وساق لتقديم أكثر من 7 خدمات مختلفة للمواطنين، وأيضا تفقد أعمال إنشاء مبنى إدارى، وملعب بمركز شباب طفنيس.

ومر رئيس مركز ومدينة إسنا على أعمال إحلال وتجديد شبكة مياه الشرب بقرية وابورات المطاعنة، الجارى العمل بها، وتغيير المواسير القديمة الاسبستوس بمواسير PVC بقطر 8 بوصة بطول 4.800 كيلو متر، بإشراف من شركة مياه الشرب والصرف الصحى.