فيديو - تفاصيل التنقلات المحدودة لـ قيادات التنمية المحلية

جدة - نرمين السيد - كشف الدكتور خالد قاسم، مساعد وزير التنمية المحلية، والمتحدث الرسمى لـ "الوزارة" كواليس إجراء اللواء محمود شعراوى، حركة تنقلات محدودة فى قيادات الإدارة المحلية، شملت 16 قيادة فى عدد من المحافظات.





وقال، خلال اتصال هاتفى لـ برنامج "كلمة أخيرة"، والذى تقدمه الإعلامية لميس الحديدى، على قناة "ON" الفضائية، إن معايير إجراء مثل هذه الترتيبات والتنقلات يخضع للتفتيش المفاجئ من قبل إدارات التفتيش بالوزارة، لتقييم الأداء. وأضاف: "منذ أغسطس 2018، وحتى يونيو 2021، تم التفتيش المفاجئ على 23 محافظة بواقع 159 وحدة محلية بعدد مأموريات 173 مأمورية مفاجئة". وأشار متحدث التنمية المحلية إلى أن التفتيش المفاجئ يختلف كلية عن التفتيش المخطط التقليدى التى يجرى إدراجها ضمن الجداول الدورية عبر الإدارة العامة لتنظيم الحكم المحلى.

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