فيديو - ما الفرق بين الملة والدين؟

جدة - نرمين السيد - وقال، خلال رده على عدد من الأسئلة خلال البث المباشر على صفحة الأزهر على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك"، إن الملة والدين كلمتان متقاربتان فى المعنى، لافتا إلى أن الملة تأتى بمعنى الدين الصحيح وغير الصحيح، فيقول الله تعالى "ملة أبيكم إبراهيم"، وقال تعالى "واتبعت ملة آبائى إبراهيم وإسحاق ويعقوب".
وأضاف أن "الملة" تطلق على الدين، وتأتى فى الغالب مضافة إلى الأنبياء، وفى الحقيقة تعنى الدين سواء كان صحيحا أو باطلا.
وأشار الشيخ أبو اليزيد سلامة إلى أن كلمة الدين تعنى الاعتقاد الذى يعتقده الإنسان، والشريعة تعنى الأحكام الجزئية التى أنزلها الله داخل هذا الدين.
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