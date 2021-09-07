حرق قش الأرز وحطب القطن .. الإفتاء توضح الحكم الشرعى

جدة - نرمين السيد - كشفت دار الإفتاء المصرية حكم قيام عدد كبير من المزارعين بحرق قش الأرز وحطب الذرة والقطن، الأمر الذى يسبب ما يسمى بـ السحابة السوداء، والتى تتسبب بدورها فى إلحاق الأذى والمرض بجموع المواطنين.





وقالت الإفتاء ردا على سؤال "ما حكم قيام قطاع كبير من المزارعين بحرق قش الأرز وحطب القطن؟": "هذا التصرف حرام شرعا، وفاعله آثم، لأنه من المقرر فى المقاصد الشرعية أنه لا ضرر ولا ضرار، أى أنه لا يجوز للإنسان أن يضر نفسه ولا أن يسعى فى إيصال الضرر لغيره".

حرق قش الأرز

وأضافت: "درء المفاسد مقدم على جلب المصالح، والمصلحة العامة مقدَّمة على المصلحة الخاصة، فليس للمزارع أن يتخلص من بقايا محاصيله بطريقة تجر الضرر إلى الناس، حيث أثبتت الأبحاث العلمية الطبية أن الأطفال هم أكثر الفئات تأثرا بِتلوث الهواء الذى يسببه حرق قش الأرز وغيره، حيث يصَابون بضيق التنفس، وأمراض الشعب الهوائية، وزيادة احتمال الإصابة بالربو، والتهابات العين، التى تسبب عدم وضوح الرؤية، وخفض مناعة الجسم، وغيرها من الأمراض".

وتابعت الإفتاء: "إذا كانت هذه الحرائق سببا فى كل هذه الأضرار الصحية، كما أثبتته الأبحاث العلمية، فإن القيام بها والتسبب فيها يعد إفسادًا فى الأرض وبغيًا بغير الحق، وهذا من الكبائر التى نص الله تعالى على تحريمها بل وقرنها بالشرك به فى قوله سبحانه: "قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّى الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَالْإِثْمَ وَالْبَغْى بِغَيْرِ الْحَقِّ وَأَنْ تُشْرِكُوا بِاللهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى اللهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ".

واستطرد دار الإفتاء: "نعى الشرع الحنيف على من يفعل ذلك وبين أن هذا العمل غير محبوب عنده سبحانه، فقال عز وجل: "وَإِذَا تَوَلَّى سَعَى فِى الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ وَاللهُ لَا يُحِبُّ الْفَسَادَ وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللهَ أَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ بِالْإِثْمِ فَحَسْبُهُ جَهَنَّمُ وَلَبِئْسَ الْمِهَادُ".

واختتمت: "الإضرار بالناس على هذا النحو المدمر يعد تعديا على حدود الله تعالى وانتهاكًا لحرمة البشر، وهذا أمر محرم غاية التحريم. ولا يشفع لِمن يفعل ذلك أنه يريد بهذا الحرق قتل الحشرات الضارة بهذه الزراعات، فإنه يمكن الاستعاضة عن هذه الطريقة بطرق أخرى آمنة يعرفها المختصون".