فيديو - أحمد كريمة : أخذ التطعيمات واجب شرعا

جدة - نرمين السيد - وقال، خلال حوار مع الإعلامى يوسف الحسينى، فى برنامج "التاسعة" المذاع على القناة الأولى المصرية، إن أمور التداوى بما فيها التطعيمات تعد من الأمور الواجبة شرعا، وفقًا للقاعدة الإسلامية التى تنص على أن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب.

وأضاف أنه أخذا برأى أهل الذكر فى هذا الصدد وهم الأطباء، فإن أخذ التطعيمات ضد الجوائح يكون واجبًا لأنه يحول دون هلاك النفس البشرية التى نهى الله عن إهلاكها، قائلا فى كتابه: "ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة".

وردًا على من يفتى بعدم جواز تلقى اللقاح بدعوى أن الجوائح والأمراض مثل كورونا قدر من الله ولا بد من التسليم به، قال الدكتور أحمد كريمة، إن القدر لا يمنع الحذر، وأن حقيقة التوكل الحقيقى على الله، هو الأخذ بالأسباب ثم التوكل على الله، مشيرًا إلى أن عدم الأخذ بها تواكل.