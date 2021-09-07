طقس الثلاثاء .. ثبات درجات الحرارة ورياح متقطعة .. القاهرة 34

جدة - نرمين السيد - يتوقع خبراء الأرصاد الجوية أن يسود البلاد، اليوم الثلاثاء، طقس حار رطب على القاهرة الكبرى، والوجه البحرى، وشمال الصعيد، نهارا، مائل للحرارة رطب على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، فيما يسود ليلا، طقس معتدل الحرارة على القاهرة الكبرى وباقى الأنحاء.





وعن الظواهر الجوية، تكون هناك فرص لـ أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الغربية "السلوم - مطروح" على فترات متقطعة 30% تقريبا. حالة الطقس وتنشط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الغربية وجنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة. أما بالنسبة لـ حالة البحر المتوسط فتكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية إلى شمالية شرقية.. وبالنسبة لـ حالة البحر الأحمر فتكون معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج فيه من مترين إلى مترين ونصف والرياح السطحية شمالية غربية. درجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر : العظمى الصغرى القاهرة 34 25 الإسكندرية 31 25 وادى النطرون 33 25 طنطا 33 24 شبين الكوم 33 26 دمنهور 33 24 بلطيم 31 24 مطروح 30 24 السلوم 30 22 سيوة 34 20 بورسعيد 30 26 دمياط 30 26 الزقازيق 34 26 المنصورة 33 25 الإسماعيلية 34 24 السويس 33 25 العريش 31 25 رفح 30 24 رأس سدر 35 24 نخل 32 18 نويبع 36 28 طابا 34 25 كاترين 36 22 الطور 34 26 شرم الشيخ 38 29 الغردقة 36 28 مرسى علم 35 28 الفيوم 36 25 بنى سويف 36 25 المنيا 36 22 أسيوط 37 23 سوهاج 38 23 قنا 41 26 الأقصر 42 26 أسوان 42 30 ادفو 42 30 أبوسمبل 42 31 الوادى الجديد 40 27 حلايب 39 27 شلاتين 41 28

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