جدة - نرمين السيد - وخلال مداخلة هاتفية لـ برنامج "مساء دى إم سى"، المذاع عبر فضائية "دى إم سى"، وجه المغازى رسالة شديدة اللهجة لـ المدخنين، وخصوصا مع انتشار فيروس كورونا المستجد، قائلا: "التدخين يسبب نزلات شعبية متكررة، ولا يترك جزءا من جسم الإنسان إلا وأصابه بضرر بالغ، فضلا عن تأثيره على المرأة والجنين والطفل".
كورونا والتدخين
وتابع: "لا يمكن مقارنة رئة المدخين بغير المدخن، وتأثير كورونا عند دخوله الجسم سيكون مختلفا عند الشخص المدخن وغير المدخن، وذلك لأن التدخين بصفة عامة يقلل الأجهزة الدفاعية فى الجهاز التنفسى".
واستطرد الدكتور عصام المغازى: "التدخين يصيب المجارى التنفسية التى وظيفتها طرد ومنع الأجسام الغريبة والميكروبات من دخول الجهاز التنفسى، وتتوقف عن وظيفتها"، مشددا على أهمية الإقلاع عنها فورا لعدم حصول كوارث على صحة المدخنين لا تحمد عقباها.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر فيديو - مصائب التدخين .. خبير يوجه رسالة عاجلة فى ظل انتشار كورونا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.